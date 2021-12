NASA’s DART ruimteverkenner heeft z’n eerste foto’s gemaakt

door

Ruim een maand geleden werd NASA’s DART ruimteverkenner gelanceerd, de ‘Double Asteroid Redirection Test’ missie die gaat proberen de baan van een planetoïde af te buigen en om vervolgens te kijken of deze taktiek bij potentieel gevaarlijke planetoïden voor de Aarde in de toekomst in kan worden gezet. Twee weken later, op 7 december om precies te zijn, opende DART zijn DRACO (‘Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical navigation’) telescopische camera, om ‘m voor het eerst uit te proberen. DART was toen 3,2 miljoen km (11 lichtseconden) van de aarde verwijderd en op commando van het vluchtleidingscentrum werd de beschermende kap voor DRACO afgeworpen en kon ‘ie zich richten op enkele proefdoelen, waaronder M38, de open sterrenhoop in Voerman (Auriga) die 4200 lichtjaar van ons vandaan ligt. De foto van M38 werd op 10 december gemaakt en dankzij foto’s als deze kunnen de technici de instrumenten calibreren. Het uiteindelijke doel van de DART missie is de planetoïde Didymos en z’n kleine maan Dimorphos, waar de ruimteverkenner op 26 september 2022 zal arriveren. Bron: NASA.

