Een mooie kerstbonus: dankzij de perfecte lancering gaat de Webb-ruimtetelescoop mogelijk langer mee dan gedacht

Zaterdag Eerste Kerstdag werd de James Webb Space Telescope (JWST) met een Ariane 5 raket gelanceerd en de ruimte in gestuwd om ‘m richting Lagrangepunt 2 te sturen, een punt dat 1,5 miljoen km van de aarde verwijderd is. Inmiddels zijn er ook twee baanmanoeuvres geweest, eerst MCC-1a die 65 minuten duurde en die een extra snelheid opleverde van 20 m/s, daarna MCC-1b, waarmee nog eens 2,8 m/s aan de snelheid werd toegevoegd. Analyse van de gegevens van de lancering laat nu zien dat door de precisie van die lancering de Webb telescoop brandstof bespaard heeft, die nodig is om ‘m op de juiste koers naar L2 te krijgen. Dat betekent dat hij mogelijk meer brandstof overhoudt om vanuit L2 te richten op de doelen die waargenomen gaan worden en om z’n baan om L2 heen te behouden. In eerste instantie ging men er van uit dat de JWST een minimale levensduur van vijf jaar zou hebben, maar dankzij de lancering zou dat wel eens het dubbele kunnen zijn – ding dong, da’s een mooie kerstbonus! De goede lancering heeft nog een ander positief resultaat opgeleverd, want de zonnepanelen konden daardoor eerder worden uitgeklapt. Dat ging automatisch en daarbij hield de ruimtetelescoop zelf z’n positie in de gaten ten opzichte van de zon. Gerekend was op uitklappen van de panelen 33 minuten na de lancering, maar doordat de ruimtelecoop eerder al de juiste positie had konden de panelen al na 29 minuten openklappen, daarmee eerder stroom genererend. Bron: ESA.

