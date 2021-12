MIT ontwerpt een zwevende rover voor praktisch transport op de maan en asteroïden

ionen worden afgegeven door miniatuur-stuwraketten of ‘Ionic liquid Thrusters’ . De kleine mondstukken of ‘nozzles’ zijn verbonden met een reservoir dat ionische vloeistof bevat in de vorm van gesmolten zout op kamertemperatuur. Wanneer er spanning op staat, worden de ionen van de vloeistof geladen en met een bepaalde kracht uitgestoten. Dergelijke stuwraketten worden al gebruikt om kleine satellieten in de ruimte te manoeuvreren. In een proof-of-concept-experiment werd een model van 60 gram opgehangen aan veren boven een aluminium oppervlak in een vacuümkamer, om het oppervlak van de maan met lage zwaartekracht te simuleren.

Het model was uitgerust met één op- en vier neerwaarts gerichte ionenmotoren.

Een horizontale wolfraamstaaf die boven de rover was geplaatst, werd gebruikt om te meten hoeveel vermogen de motoren produceerden

. Na experimenten met verschillende spanningen werd vastgesteld dat er een relatief kleine krachtbron nodig zou zijn om een ??rover van 907 gram ongeveer 1 cm boven het maanoppervlak te laten zweven. Om een ??groter voertuig hoger te laten zweven, is natuurlijk meer kracht nodig, en het team gaat verder onderzoek doen, daar de technologie veelbelovend is voor praktische toepassingen, vooral op kleine asteroïden met een zeer lage zwaartekracht. Het onderzoek o.l.v. professor Paulo Lozano is recent gepubliceerd in het Journal of Spacecrafts and Rockets . Bronnen: MIT , New Atlas, NASA/CNEOS