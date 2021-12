Robbert Dijkgraaf wordt minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

door

Zojuist is bekend geworden dat Robbert Dijkgraaf voor D66 de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wordt in het kabinet Rutte IV. Dijkgraaf kennen we hier op de Astroblogs goed, hij passeert hier nogal eens met diverse onderwerpen. Hij heeft theoretische natuurkunde gestudeerd, is president van de KNAW geweest (van 19 mei 2008 tot 5 juni 2012) en hij zet zich in voor het toegankelijk maken van de wetenschap, onder meer in tv-programma’s, zoals De Wereld Draait Door University, en door colums in de krant, zoals in NRC. In 2013 was hij samen met André Kuipers heraut bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Hij is nu de directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton. Zijn vakgebieden betreffen de snaartheorie, kwantumgravitatie en andere onderwerpen op het snijvlak van wiskunde en deeltjesfysica. In april 2019 ontmoette ik Dijkgraaf, toen we in Brussel waren om daar getuige te zijn van de onthulling van de eerste foto gemaakt van een zwart gat, dat van M87.

Robbert, heel veel succes op OCW! Oh ja en vanavond succes bij de Top 2000 à Gogo. Bron: NOS.

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp