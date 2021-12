Rusland voltooit derde en laatste demonstratievlucht Angara A5-raket

door

Rusland heeft afgelopen maandag 27 december een Angara A5 raket gelanceerd. Het was de derde en tevens laatste demonstratievlucht van een Angara-raket en de varianten 2.1 en A5 zullen komend jaar de operationele fase ingaan. De Angara moet het paradepaard van de Russische draagraketten worden, de raketten worden al sinds de jaren ’90 ontwikkeld ter vervanging van de Proton-raketten. De eerste Angara werd in 2014 gelanceerd vanaf Plesetsk.



De lancering van de A5 werd uitgevoerd door het Russische leger (lucht- en ruimtevaarttak) vanuit het Plesetsk-kosmodroom, dit complex ligt op 800 kilometer van Moskou in het noorden van Rusland. De Angara A5 was uitgerust met een massasimulator van 2400 kg, deze moest door Angara in een geostationaire baan (GEO) geplaatst worden met behulp van de nieuwe rakettrap de ‘Persei’. Na een paar uur moest de Persei twee maal ontbranden om de lading in een parkeerbaan te plaatsen, en zoals NSF meldt, mogelijk in een lage parkeerbaan, vanwege een storing in de Persei.



Om ervoor te zorgen dat Rusland orbitale lanceringen kan uitvoeren zonder afhankelijk te zijn van het Baikonoer-kosmodroom, dat in Kazachstan ligt, begon Rusland begin jaren ’90 aan de ontwikkeling van een nieuw raketsysteem. Het resultaat was Angara, een volledig door Rusland ontworpen en gelanceerde raket, die zou worden gelanceerd vanaf Plesetsk. In 1994 werd het staatsruimteonderzoeks- en productiecentrum Chroenitsjev geselecteerd voor de ontwikkeling en bouw van Angara. Chroenitsjev is ook de bouwer van de Proton-raket. Het lanceersysteem is modulair van aard en de kern van elke Angara-raket is de Universele raketmodule, of URM, rakettrappen waarvan er meerdere te koppelen zijn tot een multicore-raket. Met deze onderdelen kunnen draagraketten van onder in het mediumlift-spectrum tot halverwege het heavylift-spectrum worden geconfigureerd. Voorlopig zijn er twee configuraties gepland; de Angara 1.2 en de Angara A5.



In 2014, ruim 20 jaar later, werd de eerste lancering uitgevoerd vanaf Plesetsk, het betrof de Angara 1.2. Later dat jaar werd de eerste testvlucht van de Angara A5 uitgevoerd en zes jaar, op 14 december 2020 werd nog een Angara A5 gelanceerd. Angara A5 heeft nu de drie demonstratievluchten gedaan die nodig zijn om de operationele status te bereiken, echter de storing in Persei kan aanleiding geven tot aanvullende testvluchten. Er zijn drie vluchten gepland voor Angara in 2022 – twee Angara 1.2-vluchten en een Angara A5-vlucht. De eerstvolgende vlucht staat gepland voor januari, met een Angara 1.2, die een radarsatelliet naar een zonsychrone baan zal lanceren. In maart wordt opnieuw een Angara A5/Persei combinatie gelanceerd, deze wordt uitgerust met een Russische Ekspress-AMU-communicatiesatelliet. De derde lancering staat gepland voor juli 2022, dit betreft weer een Angara 1.2, ditmaal uitgerust met een Zuid-Koreaanse aardobservatiesatelliet. Bronnen: Russian Space Web, NasaSpaceFlight, Roscosmos, The Moscow Times

