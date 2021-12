Video: het loskoppelen van de Webb-ruimtetelescoop en het uitklappen van de zonnepanelen

door

Afgelopen zaterdag – Eerste Kerstdag, 25 december 2021 – konden we allemaal live getuige zijn van de lancering van de James Webb Space Telescope (JWST) en van de loskoppeling buiten de atmosfeer van de JWST van de laatste trap van de Ariane 5 raket. Dat waren echter geen goede beelden, want het flikkerde aan alle kanten, de Wifi verbinding met aarde was kennelijk verre van optimaal. Maar net zag ik nieuwe beelden binnenkomen van de loskoppeling en die zijn een stuk beter. De video is gemaakt met een camera gebouwd door de Ierse firma Réaltra Space Systems Engineering.

Op de video is ook te zien (vanaf 1:20 ongeveer) hoe de zonnepanelen van de Webb ruimtetelecoop zich uitvouwen, hetgeen 29 minuten na de lancering begon. Echt even kijken dus!

Bron: ESA.

