Meer is nu duidelijk over de vorming van de binnenplaneten in ons zonnestelsel

Eerder was al bekend dat die ringen en gaten het gevolg zijn van zogeheten “drukstoten” (Engels: pressure bumps), waar de lokale druk iets lager is dan in de omliggende regio’s. Die drukstoten treden op bij overgangen in de schijf, bijvoorbeeld wanneer de temperatuur onder de 1400 K komt en silicaten direct kunnen sublimeren, d.w.z. van een gas over kunnen gaan in een vaste toestand. Een andere drukstoot is er bij 170 K (-100 °C), da’s de ‘sneeuwlijn’ waaronder water overgaat in ijs. En bij 30 K (-240 °C) is er de CO-sneeuwlijn, waaronder koolmonoxide overgaat van een gas in ijs. Wat Izidoro en z’n team deden was kijken of die drukstoten ook in ons zonnestelsel kunnen hebben geleid tot ringen en gaten in de protoplanetaire schijf en of zo de binnenplaneten tussen die ringen en gaten ontstaan zijn. Wat ze deden was allerlei simulaties uitvoeren van de drie genoemde drukstoten in een protoplanetaire schijf vol stof en gas en dan te kijken of daarin planesimalen wilden groeien, de kleine planetaire voorlopers. Uit de simulaties kwam naar voren dat op de plek van de drukstoten inderdaad ‘kosmische verkeersopstoppingen’ ontstonden en dat zich daar de planetesimalen vormden. Bij de drukstoot binnen de sneeuwlijn zouden de vier rotsachtige planeten zijn ontstaan. Dat zou al heel vroeg in het zonnestelsel zijn gebeurd, al na een paar honderdduizend jaar. Zou dat langer hebben geduurd dan zouden geen rotsachtige planeten zij gevormd, maar super-aardes of mini-Neptunussen, zoals in veel andere planetenstelsels is waargenomen. Dit laat zien dat ons zonnestelsel wat dat betreft een uitzondering vormt. Bron: Phys.org.