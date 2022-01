Video: panoramabeelden van de Jezero-krater op Mars

door

Op 28 november 2021 nam NASA’s Perseverance rover met z’n Mastcam-Z instrument een serie foto’s vanuit de “Séítah” regio van de Jezero-krater op Mars, waar Perseverance sinds 18 februari 2021 verblijft. De krater is in 2007 door de IAU vernoemd naar de plaats Jezero in Bosnië en Herzegovina, waar “Jezero” in het Bosnisch “meer” betekent. Van al die foto’s heeft de NASA een mooie video gemaakt, waarin we een goed beeld zien van de krater. NASA-wetenschapper Ken Farley laat ons in de video zien welke interessante objecten er zijn in de Jezero-krater, zoals de zogeheten ‘bacon strip’, een plek waar mogelijk aanwijzingen kunnen worden gevonden voor vroeger leven op Mars. Perseverance heeft nog een hoop te onderzoeken!

Bron: Orbital Hub.

