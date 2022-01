Het zonnescherm van de Webb-ruimtetelescoop is succesvol opgespannen

De NASA heeft laten weten dat het uit vijf lagen bestaande en 23 meter grote zonnescherm van de James Webb-ruimtetelescoop vandaag succesvol is opgespannen. Al op Eerste Kerstdag was men begonnen met het uitvouwen van het zonnescherm langs twee masten, maar toen waren de vijf ‘membranen’ nog dicht op elkaar gevouwen. Nu zijn de lagen, die ieder de dikte van een menselijk haar hebben, opgespannen, dat wil zeggen dat ze strak zijn getrokken en los van elkaar zijn gekomen. Daardoor zijn ze in staat om hun isolerende werking te doen, want dat is hun voornaamste taak: er voor zorgen dat de telescoop en de instrumenten gekoeld zijn tot 40 Kelvin, -233 °C. Bij die temperatuur kunnen de telescoop en de instrumenten hun werk het beste doen: het heelal waarnemen in het nabije en midden-infrarood. Aan de andere kant van het scherm, waar de zon op schijnt, wordt het zo’n 85 °C. Hieronder de tweet met het goede nieuws over de goed verlopen opspanning.

This is it: we’ve just wrapped up one of the most challenging steps of our journey to #UnfoldTheUniverse.

With all five layers of sunshield tensioning complete, about 75% of our 344 single-point failures have been retired! pic.twitter.com/P9jJhu7bJX

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 4, 2022