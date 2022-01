Tianwen-1 heeft even een foto van zichzelf gemaakt vliegend boven Mars

door

Nee, de foto’s hierboven en hieronder van de Chinese Tianwen-1 ruimteverkenner vliegend boven de noordpool van Mars zijn geen trucage of artistieke impressie, ze zijn echt. Maar hoe dan? Van Curiosity en Perseverance zijn we inmiddels selfies gewend, die ze maken met hun Mastcam’s, waar photoshoppers vervolgens mee aan de slag gaan en de lange robotarm verwijderen. Maar hoe deed Tianwen-1 dit? Welnu, de ruimteverkenner had een losse camera aan boord die eind vorig jaar werd ‘losgelaten’ en die toen van een afstand foto’s van Tianwen-1 kon maken. Via WiFi – jawel, Wifi boven Mars – stonden de twee in verbinding met elkaar en kon de camera de beelden naar Tianwen-1 sturen en die weer naar de aarde. De Chinese ruimtevaartorganisatie CNSA kwam er op 1 januari mee voor de dag in het kader van het nieuwe jaar.

Voor China zijn deze foto’s niet alleen maar goed in het kader van de PR om aan de wereld te laten zien hoe goed hun instrumenten werken, maar voor de vluchtleiding bieden ze ook een manier om te kijken hoe de Tianwen-1 er precies voor staat, die sinds februari 2021 om Mars draait. Zo zijn op de foto hierboven de zonnepanelen goed zichtbaar en kon men zien dat ze in goede conditie zijn. Op Mars zelf is overigens de Chinese Zhurong rover ook altijd nog actief en ook daar liet de CNSA nieuwe foto’s van zien, o.a. deze:

De afgelopen 225 Marsdagen heeft Zhuring 1400 meter afgelegd over Mars. Bron: Space.com.

