Webb’s spiegel is nu volledig uitgevouwen

door

De spiegel van de James Webb Space Telescope (JWST/Webb) is nu volledig uitgevouwen! Vrijdag 7 januari werd de zogeheten ‘port-side panel’ uitgevouwen, drie spiegels die aan de linkerzijde van Webb zaten en die door het uitvouwen samen kwamen met de twaalf zeshoekige (hexagonale) goudkleurige spiegels in het middensegment. En gisteren, zaterdag 8 januari, werd de rechterkant uitgevouwen, de ‘starboard-side panel’ – hierboven een animatie met een impressie van het uitvouwen. Daarmee is de spiegel van Webb, die een totale middellijn heeft van 6,4 meter, nu helemaal uitgevouwen en compleet. Eerder deze week werd ook al de vangspiegel (Ø 74 cm) uitgeklapt, die zich aan het uiteinde bevindt van drie poten van ruim 7 meter lengte. De primaire spiegel van Webb bestaat uit 18 elementen uit beryllium, gecoat met een laag goud. Beryllium is robuust en licht en kan inslagen van micrometeorieten weerstaan. De goudlaag dient om maximale reflectie voor infrarood te krijgen.

De zijpanelen met spiegels moesten in gevouwen toestand gelanceerd worden op 25 december j.l., want anders pasten ze niet in de laadruimte van de Ariane 5 raket. Nu de spiegels succesvol uitgevouwen zijn zijn de meeste ‘deployments’ achter de rug (zie Heidi Bemmel’s lijstje met de Webb to do List hieronder).

First wing of the telescope mirror is deployed and latched! We are one step away for all major structural deployments being completed…. https://t.co/TLWCrSafit pic.twitter.com/X2pf1vatim — Dr Heidi B. Hammel (@hbhammel) January 7, 2022

Het volgende dat nu op de planning staat is het uitlijnen van alle 18 spiegels met behulp van 126 kleine elektromotoren aan de achterzijde van de spiegels, de zogeheten actuatoren. Dat kan wel enkele maanden gaan duren. Ook moet de temperatuur aan de zijde van de spiegels en instrumenten afkoelen tot -223 °C, zodat het beste de infraroodwaarnemingen kunnen worden gedaan. Tevens moeten de instrumenten en spiegels gecalibreerd worden. En tenslotte vindt er nog een derde en laatste ‘mid-course correction burn’ plaats, een koerscorrectie om Webb op de juiste koers naar z’n halobaan bij Lagrangepunt 2 te krijgen, op 1,5 miljoen km afstand van de aarde. En als dat allemaal achter de rug is (hopelijk in juni) kan Webb eindelijk beginnen met z’n ambitieuze 1e cyclus van z’n waarneemprogramma. Bron: NASA.

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp