Exoplaneet TOI-2257 b bezit meest excentrische omloopbaan ooit ontdekt bij koele ster

Astronomen hebben inmiddels reeds duizenden exoplaneten ontdekt, een enkele zelfs buiten de Melkweg. De exoplaneet TOI-2257b is een bijzondere exoplaneet, nooit eerder werd er bij een exoplaneet zo een excentrische omloopbaan vastgesteld als bij voornoemde. TOI-2257b is een zogeheten sub-Neptunus-exoplaneet, een planeet met een kleinere straal dan Neptunus, en is door astronomen van de Universiteit van Bern en Cambridge o.a. met behulp van data van het SAINT-EX-observatorium in Mexico onderzocht. Het resultaat was verrassend, men vond dat deze exoplaneet een zeer excentrieke omloopbaan om zijn moederplaneet, een rode dwergster, maakt. De omlooptijd van TOI-2257 b om de moederster bedraagt 35 dagen.



Hoofd-auteur Nicole Schanche stelt: “TOI-2257 b heeft geen cirkelvormige, concentrische baan, het is zelfs de meest excentrieke planeetbaan ooit ontdekt rondom een koele ster,”, en vervolgt, “In termen van potentiële bewoonbaarheid is dit slecht nieuws. Hoewel de gemiddelde temperatuur van de planeet comfortabel is, varieert deze van -80 ° C tot ongeveer 100 ° C, afhankelijk van waar de planeet zich in zijn baan bevindt, ver van of dichtbij de ster.” Schanchegeeft als mogelijke verklaring voor de baan van TOI-2257 b, dat verderop in het systeem een ​​gigantische planeet op de loer ligt en de baan van TOI 2257 b verstoort. Rode dwergen zijn kleinere en veel koelere sterren dan onze zon. Rond sterren als deze is vloeibaar water mogelijk op planeten die veel dichter bij de ster staan ​​dan in ons zonnestelsel. Maar de omstandigheden voor het aantreffen van leven is volgens het team mede niet zo gunstig, aldus het team, daar de straal van TOI-2257 b (2,2 keer groter dan die van de aarde) suggereert dat de planeet nogal gasvormig is, met een hoge atmosferische druk die op zijn beurt weer niet bevorderlijk is voor organisch leven. Het wetenschappelijk artikel van Schanche e.a. werd recent geplaatst in Astronomy & Astrophysics.

TOI-2257 b werd aanvankelijk geïdentificeerd m.b.v. data van de TESS-ruimtetelescoop. De moederster werd in totaal vier maanden waargenomen, en de omlooptijd, m.b.v. data van het Las Cumbres observatorium, vastgesteld op 35 dagen. Voor de detectie gebruikte het team de transitmethode. De telescoop zoekt naar dips in de helderheid van de ster die optreden wanneer planeten voor de ster passeren. Herhaalde waarnemingen van de dalingen in de helderheid van de ster geven nauwkeurige metingen van de baanperiode van de planeet rond de ster, en de diepte van de doorgang stelt onderzoekers in staat om de diameter van de planeet te bepalen. Gecombineerd met schattingen van de planeetmassa kan de planeetdichtheid worden berekend. Het team stelt dat TOI-2257 b een goede kandidaat is voor observatie door de James Webb Space Telescope (JWST), die op 25 december gelanceerd is. Voor selectie van kandidaten gebruikt de JWST de transmissiespectroscopiemeter (TSM), die verschillende systeemeigenschappen beoordeelt. TOI-2257 b is goed gepositioneerd met betrekking tot TSM en is een van de meest aantrekkelijke sub-Neptunus-doelen voor verdere observaties. Het team stelt: “In het bijzonder zou de planeet kunnen worden bestudeerd op tekenen van kenmerken zoals waterdamp.” Bron; Phys.org

