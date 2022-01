Dozijn sterrenstromen in halo Melkweg wijzen de weg naar donkere materie

door

Een internationaal team van sterrenkundigen onder leiding van Ting Li (Universiteit van Toronto) heeft met de Southern Stellar Stream Spectroscopic Survey (S5) maar liefst twaalf sterrenstromen in de halo van het Melkwegstelsel in kaart gebracht. Die lange slierten van sterren zijn de restanten van botsingen en nauwe passages van dwergstelsels en de Melkweg in het verre verleden. Door de getijdewerking zijn die dwergstelsels aan stukken gescheurd en zijn de sterren in die sterrenstromen terecht gekomen. Door dergelijke botsingen groeit het Melkwegstelsel. Met de 4 meter Anglo-Australian Telescope (AAT) in Australië waren ze in staat om de Dopplerverschuiving in het spectrum van het licht van de sterren in de stromen te meten en dat gaf de sterrenkundigen inzicht in de beweging van de stromen. En dat geeft op haar beurt niet alleen inzicht in de ontstaansgeschedenis van de Melkweg, maar het geeft ook meer inzicht in de onzichtbare donkere materie in en rond de Melkweg, want die kunnen we weliswaar niet zien, maar de zwaartekrachteffecten, onder andere op de sterrenstromen, zijn wel meetbaar. Hier is het vakartikel van Li et al, verschenen in Astrophysical Journal, 2022. Bron: Universiteit van Chicago.

