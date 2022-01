2021 was het zesde warmste jaar ooit gemeten

door

Volgens onafhankelijke analyses van de NASA en de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) kwam de wereldwijde gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de aarde in 2021 overeen met 2018 als de zesde warmste ooit gemeten. En daarmee kunnen we toch wel vaststellen dat er echt een trend gaande is – zie hieronder de records van afgelopen jaren:

De gemiddelde temperatuur op aarde in 2021 was 0,85 °C warmer dan het gemiddelde van de ‘baseline period’, dat is de periode 1951-1980. De laatste acht jaren waren de warmste jaren sinds het begin van de wereldwijde metingen in 1880. Het is nu gemiddeld 1,1 °C warmer dan eind 19e eeuw, toen de Industriële Revolutie begon. De gevolgen van de continue opwarming zijn duidelijk: zeespiegelstijging, het smelten van het poolijs, bosbranden die vaker optreden en het migreren van diersoorten vanwege de klimaatverandering.

Bron: NASA.

