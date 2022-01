99,9% van alle massa in het hart van de Melkweg wordt gevormd door Sagittarius A*

door

In het hart van ons Melkwegstelsel bevindt zich Sagittarius A* (kortweg Sgr A), het superzware zwarte gat dat een massa heeft van 4,3 miljoen zonsmassa. De vraag is hoeveel meer materie in de vorm van gas en sterren zich in dat hart bevindt en met behulp van de Gemini North telescoop op Hawaï hebben ze dat nu gemeten. Met de Gemini Near Infrared Spectrograph hebben ze van vier sterren vlakbij Sgr A – te weten S2, S29, S38 en S55 – de snelheid gemeten en vervolgens hebben ze met het SINFONI instrument verbonden aan ESO’s Very Large Telescope Interferometer in Chili de exacte beweging van die vier sterren gemeten, dus waar ze precies heen vliegen. Op basis van al die metingen kwamen Martin Still en z’n collega’s uit op die 99,9%. Hamvraag in deze is uiteraard hoe groot je dan precies dat hart definieert, want hoe verder je van Sgr A* af gaat kijken des te meer materie zal gevormd worden door sterren en gas- en stofwolken in de omgeving. Als criterium namen ze daarvoor de baan van de ster S2, één van de meest nabije sterren tot Sgr A*. Die 99,9% van Sgr A* zit dus binnen de baan van S2.

Hier en daar de vakartikelen over het onderzoek. Bron: NSF.

