Wellicht is er opnieuw een grote exomaan buiten ons zonnestelsel ontdekt

Eerder hadden we al de exomaan bij de exoplaneet Kepler 1625b, een ‘supermaan’ zo groot als Neptunus draaiend om een planeet zo groot als Jupiter, maar nu is daar waarschijnlijk een tweede grote exomaan ontdekt: eentje bij de planeet Kepler 1708b, die 5500 lichtjaar van ons vandaan staat. En het is weer het team van David Kipping (Cool Worlds Lab at Columbia University) dat ‘m ontdekt heeft. Er zijn inmiddels bijna 5000 exoplaneten ontdekt en bevestigd, dus dat is tegenwoordig lopende bandwerk en niet meer zo opwindend, maar het ontdekken van manen bij exoplaneten blijft altijd nog een huzarenstukje. Door de grote afstanden zijn de planeten in de meeste gevallen niet te zien vanaf de aarde, laat staan manen bij die planeten. Het enige wat je kunt doen is kijken naar variaties in de lichtcurve van de sterren om te zien of daar planeten omheen draaien (en dáár dan weer exomanen omheen) of naar wiebels in de positie, veroorzaakt door de zwaartekracht van planeten en manen. Kipping’s team bestudeerde in de gegevens verzameld met NASA’s Kepler ruimtetelescoop (die inmiddels niet meer werkt) 70 koude gasplaneten á la Jupiter. Bij eentje daarvan – Kepler 1708b dus – zagen ze een signaal dat er op wees dat er om Kepler 1708b heen nog iets moet draaien, wat een extra variatie in de lichtcurve gaf. Kepler-1708 b-i, zoals ze de maan noemen, is ongeveer drie keer zo klein als Kepler-1625 b-i, die eerder ontdekte maan. Daarom noemen ze ‘m ook wel een supermaan.

Zowel de exomaan van Kepler 1625b als van Kepler 1708b zijn nog onbevestigd, dat wil zeggen dat er nog door een onafhankelijk instrument naar gekeken moet worden of ze daadwerkelijk bestaan – een mooie taak voor de Webb ruimtetelescoop. Er zijn veel collega’s die skeptisch zijn en die denken dat de waargenomen variaties feitelijk ruis zijn en niet duiden op exomanen. Hier het vakartikel over de exomaan bij Kepler 1708b, verschenen in Nature Astronomy. Bron: Phys.org.

