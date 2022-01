De uitbarsting van de vulkaan Hunga Tonga gezien vanuit de ruimte

door

EINDELIJK. Beeld van ná de knal. Hunga Tonga (oost) is bijna weggeslagen door de klap. Hunga Haʻapai (west) is voor een groot deel verdwenen. Dit is geen klap die je overleeft, als je dichtbij filmt in je bootje. Dus beelden van deze eruptie? Kleine kans.

Op 15 januari barstte Hunga Tonga uit, de vulkaan die 65 km te noorden ligt van Tungatapu, het hoofdeiland van het Koninkrijk Tonga, een land en eilandengroep in Polynesië in de Stille Oceaan. Door de uitbarsting ontstonden tsunami’s, die de kusten van Tonga, Fuji, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten, Chili en Peru overspoelden. Bij Peru kwamen daardoor twee mensen om het leven. De vulkaan Hunga Tonga (voluit heet ‘ie eigenlijk Hunga Tonga Hunga Ha’apai) was eerder al uitgebarsten, te weten op 20 december 2021, maar na enkele weken (11 januari 2022) werd de vulkaan weer als slapend gezien. Maar drie dagen later was een uitbarsting, gevolgd door een heel grote uitbarsting, die tot in Samoa (840 km verder) te horen was als een luide knal. Zelfs in Nieuw Zeeland en Yukon (Canada) kon men de knal horen. Op 15 januari kon de schokgolf van de eruptie zo rond 20.20 uur in Nederland met barometers worden geregistreerd, zo’n 16.500 km van de Hunga Tonga vandaan (zie de onderste tweet). Hieronder een serie tweets, waarin o.a. te zien is hoe de uitbarsting vanuit de ruimte te zien was.

This series of images captures the first 1 hour of today's #HungaTongaHungaHaapai eruption, as seen by #GOES17's high res VIS channel. Note that "up" in these images is west

— Dan Lindsey (@DanLindsey77) January 15, 2022

🌋⚡️ Bij de spectaculaire vulkaanuitbarsting op #Tonga kwam ook ontzettend veel vulkanische bliksem voor. Asdeeltjes die vrij komen zijn warmer dan 1000 graden. Komen in contact met koude lucht. Daardoor spanningsverschil, wrijving en uiteindelijk bliksem. Bijzonder intens dit.

OP basis van satellietdata is de aswolk van de Tonga-Hunga Ha’apai ruimschoots 30km voorbij geschoten. De toptemperatuur was een korte tijd hoger dan -30 graden, wat volgens naburige soundings ruim hoger is dan 31 km. De kracht is in elk geval ongekend

Data: RAMBB-CIRA/GOES-west

Spectaculair. Eruptie vandaag van vulkaan Hunga Tonga, één van de grootste ooit per satelliet vastgelegd.

pic.twitter.com/EaYnB3hCAC

