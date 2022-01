Serie supernovae 14 miljoen jaar geleden veroorzaakte Lokale bel van sterren

door

Het zonnestelsel maakt deel uit van wat sterrenkundigen de Lokale Bubbel of Bel noemen, een hete, vrijwel lege ruimte met een min of meer onregelmatige zandlopervorm, zo’n 1000 lichtjaar in doorsnede. De bel wordt omringd door een dichte schil van neutraal interstellair gas. Aan de randen van de lokale vel bevinden zich duizenden jonge sterren, gegroepeerd in zeven stervormingsgebieden vol moleculaire gaswolken. Recent onderzoek door sterrenkundigen van het Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian (CfA) en het Space Telescope Science Institute (STScI) laat nu zien dat een serie supernovae die 14 miljoen jaar geleden begon de Lokale bel heeft gevormd.

Het team van sterrenkundigen, dat onder leiding stond van Catherine Zucker, heeft de ontstaansgeschiedenis van de lokale bel gereconstrueerd en daaruit komt naar voren dat er tussen de 8 en 26 supernovae in de buurt zijn geëxplodeerd – met 15 supernovae als meest waarschijnlijke aantal – en dat die de lokale bel hebben veroorzaakt. De bel groeit nog steeds met een vaartje van zo’n 8 km/s. Zucker’s team vond die expansiesnelheid en de evolutie van de jonge sterren aan de rand van de bel door naar de gegevens te kijken die verzameld zijn door de Europese Gaia satelliet.

Toen de eerste van de reeks supernovae 14 miljoen jaar geleden explodeerde bevond de zon zich nog niet in de lokale bel. Pas vijf miljoen jaar geleden kwam de zon met z’n omringende planeten de bel vinden en momenteel staat ‘ie er zo’n beetje middenin. De Melkweg bestaat uit veel van die bellen, die ook wel superbellen worden genoemd en die de Melkweg het karakter van Zwitserse gatenkaas geven. Voorbeeld van de moleculaire gaswolken aan de rand van de lokale bel zijn Orion A en Orion B, deel uitmakend van het Orion Molecular Cloud Complex. Al die supernovae zorgden er voor dat de bel werd schoongeveegd, dat wil zeggen dat ze het interstellaire moleculaire gas naar buiten duwden, waardoor er zich aan de rand van de bel sterren konden vormen.

Zucker en haar team hebben alle informatie die ze vonden gestopt in een interactieve website (met hier een andere interactieve tool), waar je een prachtige driedimensionale voorstelling kunt zien van de ontwikkeling van de lokale bel afgelopen 14 miljoen jaar, geheel bestuurbaar door de lezer.

Hier is het vakartikel over het onderzoek aan de Lokale bel, verschenen in Nature. Bron: Phys.org + Universe Today.

