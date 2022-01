De organische moleculen in Marsmeteoriet ALH 84001 zijn niet biologisch van oorsprong

door

Recent onderzoek aan Allan Hills (ALH) 84001, de 1,93 kg zware meteoriet die in 1984 op de Zuidpool werd ontdekt en die afkomstig is van Mars, laat zien dat de organische moleculen die in de meteoriet zijn aangetroffen géén biologische oorsprong hebben. Andrew Steele (Carnegie Science) en z’n team hebben de meteoriet onderzocht en daaruit komt naar voren dat de organische moleculen gevormd zijn door ‘geochemische’ interacties tussen gesteente en water op Mars. Organische moleculen bevatten koolstof en waterstof, soms ook zuurstof, stikstof, zwavel en andere elementen, en dat zorgt er voor dat ze vaak worden geassocieerd met leven. Maar ze kunnen ook onstaan door andere processen die niets met leven te maken hebben, ‘abiotische organische scheikunde’ zoals ze dat noemen.

De meteoriet werd wereldberoemd omdat NASA dacht dat deze meteoriet het bewijs zou zijn voor leven buiten de aarde. De steen kwam 17 miljoen jaar in de ruimte nadat een grote meteoriet een inslag op Mars veroorzaakte en veel puin in de ruimte terecht kwam. Na een lange reis door de ruimte viel de steen vervolgens 13.000 jaar geleden op aarde neer en kwam ‘ie terecht in het ijs van de Zuidpool, waar Roberta Score (Antarctic Meteorite Laboratory at the Johnson Space Center) ‘m vond in 1984. Het team van Steele heeft geavanceerde technieken ingezet om de oorsprong te vinden van de organische moleculen in ALH 84001, zoals isotopische analyses en spectroscopie. Uit het onderzoek komt naar voren dat de organische moleculen het gevolg zijn van twee processen, die zich ook hier op aarde afspelen. Het ene is wat ze ‘serpentinisatie’ noemen, dat plaatsvindt als ijzer- of magnesiumrijke stollingsgesteenten een chemische interactie aangaan met circulerend water, waardoor hun mineralogie verandert en ze waterstof produceren. Het andere is ‘carbonisatie’ – ik heb het niet allemaal verzonnen hoor – en hierbij reageren rotsen en licht zuur (‘acidid’) water, dat opgeloste koolstofdioxide bevat en dat resulteert in de vorming van koolstofhoudende mineralen. Het is niet bekend of deze processen gescheiden van elkaar plaatsvonden of tegelijkertijd. Hier is het vakartikel over het onderzoek aan ALH 84001, verschenen in Science. Bron: Carnegie.

