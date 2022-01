Nog even over het uitsterven van de dinosauriërs

In de wervelkolom van een zevenjarige steur ontdekte men dat de laatste groeischijf van de steur ergens in de overgang van de lente naar de zomer plaatsvond, pakweg ergens in mei-juni dus. Onafhankelijk van dit onderzoek heeft de Palaeobotanist Jack Wolfe in Wyoming fossielen van waterplanten bestudeerd, in het bijzonder lelies van de soort Nuphar en Nelumbo en Wolfe heeft gezien dat de lelies begin juni plotseling zijn gestopt in hun aanmaak van zomerbladeren, bloemen en fruit. Bron: Phys.org.