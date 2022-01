De allereerste ster die Webb zal gaan zien en fotograferen is… HD 84406

HD 84406, een op de zon lijkende ster op 260 lichtjaar afstand, heeft de eer om de allereerste ster te zijn waar de James Webb Space Telescope (JWST, kortweg Webb) naar gaat kijken en die hij zal gaan fotograferen. Het is een ster met een schijnbare helderheid van 6,9m van spectraaltype G (net als de zon) en hij staat in het sterrenbeeld Grote Beer (Ursa Major) – zie het kaartje hierboven. Voor wie ‘m met de verrekijker of een kleine telescoop op wil zoeken: zijn hemelcoördinaten zijn RK 09u47m30,55s en Decl. +63°14′52,09″.

Vanaf veertig dagen na de lancering, dus naar verwachting ergens rond 2 februari a.s., zal HD 84406 (nummer 84406 uit de Henry Draper Catalogue) gebruikt worden om met het NIRCam instrument de 18 spiegels van Webb uit te lijnen. Hoe dat precies werkt zie je in de video in de tweet hieronder.

🌟 Star light, star bright…the first star Webb will see is HD 84406, a Sun-like star about 260 light years away. While it will be too bright for Webb to study once the telescope is in focus, it’s a perfect target for Webb to gather engineering data & start mirror alignment. pic.twitter.com/DleVjDZz8B

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 28, 2022