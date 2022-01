China luidt het nieuwe (Chinese) jaar in met nieuwe beelden van de Tianwen-1 Marssonde

door

Morgen (1 februari) is het om 06.46 uur Nieuwe Maan en daarmee start in China een nieuw jaar, het jaar 4719 om precies te zijn (4720 of 4659 volgens andere jaartellingen). Volgens de traditionele twaalfjarige oost-Aziatische dierencyclus begint dan het Jaar van de Tijger (虎). Dit maanjaar telt 12 lunaties (‘maanden’) en duurt 355 dagen. Ter ere van dat nieuwe jaar komt de Chinese ruimtevaartorganisatie CNSA met een nieuwe video, die door de Tianwen-1 sonde, die om Mars draait, van zichzelf gemaakt is. Eerder maakte de Tianwen-1 al selfies. De video werd gemaakt door een camera aan het einde van een soort van selfie-stick die aan de sonde verbonden is. Aan het einde van de video zie je linksonder het noordpoolijs van Mars langskomen, echt mooi om te zien!

Bron: Sterrengids 2022 voor het Chinese nieuwjaar.

