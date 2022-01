Een extreem sterke fundering voor ESO’s Extremely Large Telescope

door

De bouw van het grootste oog op de hemel ter wereld, ESO’s Extremely Large Telescope (ELT) in Chili, boekt vooruitgang! Na een aanzienlijke afremming van de bouw dankzij de COVID-19 pandemie – inclusief het sluiten van de site voor bijna een jaar – hernamen de werken zich midden 2021. Zoals dit beeld van januari 2022 toont, werd de fundering van de immense 39-meter telescoop gelegd, wat ons een stap dichter brengt bij het ontbloten van de meest onvatbare mysteries van het universum.

De eerste vormen van de spectaculaire koepel van de ELT nemen vorm aan. De enorme structuur zal ongeveer 80-meter hoog zijn met een diameter van circa 88 meter, ongeveer gelijk aan de oppervlakte van een voetbalterrein. Aan de linkerkant zie je de steiger en het eerste vormwerk van de pijler van de koepel. De steiger zal omringd worden door een circulair bijgebouw. De concrete fundering hiervan is bijna af. De verscheidene elektrische, thermische en hydraulische installaties die gebruikt zullen worden om de ELT te bedienen zullen hier behuisd worden. De gehele structuur zal rusten op schokdempers, reeds geïnstalleerd en afgestemd, om te beschermen tegen hevige aardbevingen en andere trillingen.

Voor de koepel, naast waar de ingang zal zijn, kunnen de scherpzienden onder ons een diepe put spotten, waar een speciale toren terecht zal komen om de M4 spiegel van de ELT te testen en te kalibreren. Deze spiegel, die een fundamenteel component is van het adaptieve optiek-systeem van de ELT, kan snel vervormd worden om te corrigeren voor turbulentie in de aardatmosfeer, net als trillingen veroorzaakt door de beweging van de telescoop en de wind. Wanneer af zal dit de grootste adaptieve spiegel zijn die ooit gemaakt werd voor een telescoop, wat toelaat aan de ELT van ESO om het universum in ongekend detail te zien. Bron: ESO.

