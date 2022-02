Noord-Korea geeft beelden van de Aarde gemaakt door Hwasong 12-raket vrij

door

Noord-Korea heeft op zondag 30 januari een ballistische, middellangeafstandsraket ‘Hwasong 12′ gelanceerd, in wat de grootste rakettest van het land in meer dan vier jaar tijd lijkt te zijn. Hierbij slaagde de Hwasong erin enkele foto’s te maken, die gisteren door de staatskrant Rodong Sinmun zijn vrijgegeven. Geschat wordt dat de Hwasong 12 een afstand van 800 km haalde en een hoogte van maximaal 2000 km.



Noord-Korea (DPRK) voert deze rakettesten uit in weerwil van de sancties die zijn opgelegd door de Veiligheids raad van de Verenigde Naties, die hiermee tracht het geïsosoleerde, nucleair bewapende land en zijn leider, Kim Jong Un, in toom te houden. Maar sinds september vorig jaar zijn er al zes ballistische raketten afgevuurd, ook vanaf een duikboot, en was deze rakettest de zevende op rij in januari ’22. De Noord-Koreaanse staatskrant Rodong Sinmun meldde dat de beelden vanuit de ruimte waren genomen door een camera die op de raketkop was geïnstalleerd. De krant voegde eraan toe: “De [test] bevestigde de nauwkeurigheid, veiligheid en effectiviteit van de werking van het Hwasong 12-type wapensysteem dat in productie is.” Zuid-Koreaanse en Japanse autoriteiten schatten dat de Hwasong 12 een maximale hoogte van ongeveer 2000 km bereikte, 30 minuten vloog en 800 km afstand aflegde, zie ook hier de BBC. De raket vloog waarschijnlijk over Japan en landde in de Stille Oceaan ten oosten van het eiland.

De lancering van zondag was de zevende rakettest die Noord-Korea in januari heeft uitgevoerd en de krachtigste in vier jaar tijd. In november 2017 lanceerde NK een intercontinentale ballistische raket die een maximale hoogte van ongeveer 4500 km bereikte. Op 5 januari j.l. lanceerde het land een raket met daarop een hypersonisch zweefvliegtuig (glider), een zeer manoeuvreerbaar vliegtuig dat moeilijker te volgen en te onderscheppen is dan een traditionele ballistische raket. Bij de test van 5 januari, en bij alle andere eerdere lanceringen van Noord-Korea deze maand, waren de raketten kleiner dan de Hwasong 12. Noord-Korea voert deze testen uit in weerwil van de sancties opgelegd door de VN, maar NK’s leider Kim Jong Un heeft deze sancties in de loop der jaren herhaaldelijk genegeerd en de golf aan lanceringen in januari j.l. is wel opvallend. Deskundigen suggereren dat er meerdere redenen liggen achter dit grote aantal lanceringen, zo meldt de BBC. Er is sprake van het geven van politieke signalen van kracht aan mondiale en regionale machten, zeg maar ‘spierballentaal’, een wens van Kim Jong Un om de VS onder druk te zetten terug naar lang vastgelopen nucleaire gesprekken. En anderzijds is er ook de praktische noodzaak om nieuwe technische en militaire commandosystemen uit te testen. ” De timing wordt ook als significant gezien, net voor de Olympische Winterspelen in China en voor de Zuid-Koreaanse presidentsverkiezingen in maart.” Bronnen; Space.com, Rodong Sinmun, Het Parool, BBC, NK News Seoul/Twitter



