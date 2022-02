Tana Joseph benoemd tot Equity, Diversity & Inclusion Coördinator voor de Nederlandse sterrenkunde

door

Dr. Tana Joseph is benoemd tot coördinator van het Netherlands Astronomy Equity and Inclusion Committee (NAEIC), die de Nederlandse Raad voor de Astronomie adviseert. De NAEIC bestaat uit astronomen en sterrenkundig ingenieurs van alle sterrenkundige instituten, afdelingen en organisaties in Nederland, en staat onder leiding van Dr. Samaya Nissanke (Universiteit van Amsterdam) als onafhankelijk voorzitter.

De NAEIC is blij met de nieuwe coördinator: Voorzitter Samaya Nissanke: “We hebben een uitstekende kandidaat gevonden in Tana Joseph, die professioneel astronoom is en een expert op het gebied van dubbelsterren in andere sterrenstelsels. Dr. Joseph is ook een wereldberoemde wetenschapper op het gebied van Equity, Diversity & Inclusion (EDI), en heeft over de hele wereld tientallen presentaties, interviews en trainingen gegeven over dit onderwerp.”

Prof. Michael Wise (directeur SRON en voorzitter van de Raad voor de Astronomie): “Uit een pool van sterke kandidaten sprong Joseph er duidelijk uit. Ze combineert een uitgebreide achtergrond in zowel astronomisch onderzoek als EDI-werk met een allesomvattende visie op het verbeteren van EDI in de Nederlandse sterrenkunde.”

Tana Joseph is vereerd met de benoeming en verheugt zich om te beginnen in haar nieuwe rol als Equity, Diversity & Inclusion coördinator voor de Nederlandse astronomiegemeenschap: “Ik kijk ernaar uit om samen met mijn collega’s de sterrenkunde in Nederland tot een veiligere, rechtvaardigere en inclusievere plek te maken, waarin al onze onderzoekers kunnen gedijen.”

De sterrenkundegemeenschap in Nederland is vrij klein en hecht, en bestaat uit mensen van veel verschillende culturen en achtergronden. Toen Samaya Nissanke in 2019 hoorde dat een aantal studenten en beginnende onderzoekers zich zorgen maakte over vertegenwoordiging en inclusie, besloot ze het Netherlands Astronomy Equity and Inclusion Committee op te richten.

De NAEIC adviseert de Nederlandse Raad voor de Astronomie, is een punt voor begeleiding en advies voor Nederlandse sterrenkundestudenten en sterrenkundigen op het gebied van Equity, Diversity en Inclusion (EDI), en onderneemt activiteiten met het doel om van de sterrenkunde in Nederland een meer eerlijke en inclusieve gemeenschap te maken.

De NAEIC heeft al verschillende activiteiten geïnitieerd, waaronder het schrijven en promoten van verklaringen met betrekking tot EDI-kwesties, het organiseren van trainingen, en het starten van een lezingenserie. Echter, geen van de commissieleden had een gedegen EDI-expertise of -opleiding, wat als een gebrek aan cruciale expertise werd ervaren. Ook doen alle commissieleden dit werk vrijwillig boven op hun professionele carrière in de Nederlandse astronomie, waardoor ze weinig tijd kunnen vrijmaken. Nissanke: “Om optimaal effectief te zijn, heeft de NAEIC nu een toegewijde EDI-functionaris met expertise en ervaring op dit gebied, die de inspanningen van de commissie kan leiden en sturen.” Bron: Astronomie.nl.

