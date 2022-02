Bijna duizend mysterieuze strengen ontdekt in Melkwegcentrum

door

Jullie kunnen je vast nog wel de prachtige foto herinneren die vorige week gepubliceerd werd en die met de MeerKAT telescoop in Zuid-Afrika gemaakt was van het centrum van de Melkweg, 25.000 lichtjaar van ons vandaan gelegen. Op die foto zal je vast al opgevallen zijn dat er meerdere dunne ‘eendimensionale’ slierten te zien zijn, die vanuit dat centrum omhoog en omlaag schieten. Het gaat om sterk magnetische strengen of filamenten, die al in de jaren tachtig werden ontdekt door Farhad Yusef-Zadeh (Northwestern University). Toen ging hij er nog van uit dat het om ongeveer honderd van die strengen gaat, maar de nieuwe foto met MeerKAT gemaakt – eigenlijk een compositiefoto die drie jaar (en 200 uren belichtingstijd) geduurd heeft om te maken – laat zien dat het aantal wel tien keer zo hoog is!

De strengen – bijna duizend in aantal – kunnen wel 150 lichtjaar lang zijn en ze bestaan ​​volgens Yusef-Zadeh uit elektronen die in het magnetische veld ronddraaien en bewegen met bijna de lichtsnelheid. De strengen komen in paren of clusters voor, zo lijkt het (zie de foto hieronder). Bij de clusters is de afstand tussen de strengen ongeveer gelijk – naar schatting bedraagt hun onderlinge afstand zo’n 150 miljoen km, dat is de afstand tussen aarde en zon – en lijken ze op de snaren van een harp.

Yusef-Zadeh en zijn team hebben geprobeerd de oorsprong te achterhalen van de paren en clusters van strengen, maar echte duidelijkheid daarover hebben ze nog niet. Op de met MeerKAT gemaakte foto komen ook talloze supernovarestanten voor, expanderende schillen van heet gas die veroorzaakt zijn door exploderende sterren. De strengen lijken daar geen verband mee te hebben. Men denkt eerder aan een verband van de strengen met de activiteit van Sagittarius A* (kortweg Sgr A), het superzware zwarte gat in het centrum van de Melkweg. In 2019 ontdekte Yusef-Zadeh en z’n team twee enorme bellen van gas aan weerszijden van Sgr A, die radiostraling uitzenden (zie de foto hieronder). Het zou kunnen dat de strengen verbonden zijn op de één of andere manier aan die bellen. Alle strengen zijn magnetisch, zo is inmiddels wel duidelijk geworden. Maar hoe de elektronen daarbinnen tot snelheden van bijna de lichtsnelheid kunnen komen is niet bekend. Kortom, nog veel werk aan de winkel met deze mysterieuze strengen.

Hier en daar de vakartikelen over de mysterieuze strengen in het Melkwegcentrum, te verschijnen in een komende editie van The Astrophysical Journal. Bron: Northwestern University.

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp