Patent ingediend voor gloednieuw globaal navigatiesysteem dat werkt via het aardmagnetisch veld

De Indiase onderzoeker Dr. Ankur Srivastava, hoofd R&D van het in Dubai gevestigde Intelligent Quantum Labs (IQTL), heeft in januari j.l. een patent ingediend voor een methode waarmee aan plaatsbepaling kan worden gedaan met behulp van het magnetische veld van de Aarde. Voor deze methode is geen satelliet constellatie nodig zoals bij een conventioneel GPS-navigatiesysteem.

De uitvinding die ‘New Global Navigation Satellite System’ (NGNSS) wordt genoemd, bestaat uit een ‘multiple-input en multiple-output‘ (MIMO) antenne, processoren, fluxgate (gebaseerd op gebruikte technologie in kompassen) en andere sensoren. MIMO-antennes vertrouwen op het gebruik van meerdere transmissies en receptoren om radiosignalen te versterken en vormen de steunpilaar van verschillende technologieën, zoals de derde generatie (3G) service en WiFi 4.0. De MIMO-antenne bepaalt de bewegingsrichting, en genereert profielen voor ontvangen signalen. De verzamelde gegevens maken de identificatie van statische en andere interferentiebronnen mogelijk, die vervolgens worden verwerkt om een ​​ zuivere geomagnetische signaalsterkte te verkrijgen. De eigenschap van NGNSS om de exacte geografische, locatie te berekenen met behulp van geomagnetische veldsterkte biedt onafhankelijkheid, veiligheid en 100% serviceconsistentie, aldus IQTL. Het is onafhankelijk daar het geen satelliet constellatie nodig heeft, en is niet vatbaar voor bijvoorbeeld jammingaanvallen.

Net als een conventioneel GPS-systeem kan de NGNSS-technologie de afstand tussen twee plaatsen berekenen maar, aldus IQTL, het gemaakte prototype kan ook worden gebruikt voor magnetische en radiogolfanalyse. De onderzoekers van IQTL lieten zich inspireren door dieren als haaien, zeeschildpadden, walvissen en vogels, die het aardmagnetisch veld gebruiken om hun migraties te plannen. Het aardmagnetisch veld is het resultaat van elektriciteit die wordt opgewekt door ijzer en nikkel dat zich in de buitenkern van de aarde bevindt, bijna 2000 kilometer onder het oppervlak. IQTL maakt nu een embedded versie van het huidige prototype dat de locatiemogelijkheden van elektronische of mobiele terminals vergroot zonder satellietdekking. Het lab is opgericht door Srivastava zelf en richt zich op quantum computing, reverse computing, radio- en magnetische analyseplatforms, cyberbeveiliging en het ontwerpen van halfgeleiderchips. Bronnen; EINpresswire, IQTL



