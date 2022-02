Het Australische Hypersonix wil volledig ‘groen’ satellieten gaan lanceren

door

Het Australische bedrijf Hypersonix Launch Systems timmert flink aan de weg om satellietlanceringen voordeliger en milieuvriendelijker te maken. Hypersonix ontwikkelt een herbruikbaar, drietraps lanceersysteem aangedreven door ‘groene’ waterstof die kleine satellieten in een baan om de aarde moet gaan brengen. De eerste lancering staat gepland voor 2024. Hypersonix heeft dit lanceersysteem ‘Wirraway’ genoemd (Aboriginal voor ‘uitdaging’), en het brengt satellieten in LEO zonder uitstoot van CO2, of schadelijke gassen. Wirraway bestaat uit de Delta Velos Orbiter en de Boomerang, de systemen zijn herbruikbaar. De Boomerang versnelt de Delta Velos Orbiter naar Mach 5 voordat deze zich afscheidt van de booster. De Boomerang ‘it’s all in the name‘ keert terug naar de basis.



De Orbiter zou vervolgens van Mach 5 naar Mach 12 versnellen en afreizen naar de bovenste laag van de atmosfeer om vervolgens op zo’n hoogte van 50 km een booster met daarin de satellieten te lanceren. Een booster brengt ze nog hoger en de satellieten worden ‘gelost’ in een lage-aardebaan (LEO) of een zonsynchrone baan (SSO). De Delta Velos Orbiter keert terug naar de basis en landt als een conventioneel vliegtuig. De orbiter zal worden aangedreven door vier Spartan scramjet-motoren, ontwikkeld door Hypersonix zelf. Aan deze Spartan-motoren wordt al 30 jaar lang gewerkt en er zijn reeds 11 suborbitale vluchten met de Spartan uitgevoerd. De Spartan is gemaakt van 3D-geprinte componenten van keramisch matrixcomposiet (CMC) ontwikkeld door de Universiteit van Sydney. De motor is zelfontbrandend (hypergool), herbruikbaar en bevat geen bewegende onderdelen, waardoor de betrouwbaarheid wordt vergroot. De motor biedt ook een koolstofneutrale voortstuwing omdat het wordt aangedreven door waterstof die wordt gegenereerd met behulp van zonne-energie en alleen waterdamp uitstoot.

Het bedrijf hoopt de Delta Velos Orbiter eind 2024 in de lucht te hebben, maar begint bescheiden om de effectiviteit van het lanceersysteem te valideren. De Dart AE, is een technologiedemonstrator die 2,8 m lang zal zijn, en één Spartan motor heeft. Zijn bereik is 500 km, en de eerste lancering staat gepland op voorjaar 2023. De grotere Delta Velos-demonstrator meet 5,5 in lengte, heeft een spanwijdte van 2 m en een rompdiameter van 0,6 meter. Hij is uitgerust met vier Spartans. heeft een bereikt van 2.500 km en een topsnelheid van Mach 12. Deze DV wordt, zo wil Hypersonix, eind 2023 gelanceerd. Zodra dit ontwerp zichzelf heeft bewezen, verschijnt de full-size Delta Velos Orbiter. Deze zal 12 m lang zijn, een spanwijdte van 3,5 m en een diameter van 1 m hebben. Ook deze ‘full-size’ zal uitgerust worden met vier Spartan-motoren. De DVO is ontworpen om met elke booster te kunnen worden gelanceerd. Zodra de Delta Velos Orbiter vliegt, wordt pas de Boomerang-booster ontwikkeld, en ook deze zal door ‘groene’ waterstof worden voortgestuwd. Verder richt het bedrijf zich niet louter op het lanceren van satellieten maar zal het ook gaan proberen hypersonische passagiersvliegtuigen te gaan ontwikkelen. Zie deze video van Hypersonix uitleg van de Delta Velos Orbiter lanceersysteem. Bronnen; Hypersonix, New Atlas, Aviation Week, Defense Post

