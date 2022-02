Mogelijk is het heelal helemaal niet ‘antropisch’, afgestemd op de de mens

door

Jullie kennen ‘m vast wel, het antropische principe, het principe dat er in meerdere varianten is en dat er op neer komt dat er een nauw verband bestaat tussen ons mens-zijn en de eigenschappen van het heelal. Verander je iets aan de natuurconstanten, bijvoorbeeld de fijnstructuur-constante of de massa van het proton, en je krijgt een heelal waarin leven niet mogelijk is. Eén van de uitwegen om te ontkomen aan een heelal dat echt helemaal fine-tuned was op onze komst was het multiversum, het idee dat er wel 10^500 heelallen zijn (volgens de snaartheorie) en dat er vast eentje daarvan is die perfect op maat is om intelligent leven in te laten ontwikkelen, de overige 10^500-1 heelallen zijn niet zo perfect.

Maar een recent onderzoek, uitgevoerd door Miriam Frankel van het Foundational Questions Institute (FQXi) laat nu zien dat het heelal mogelijk helemaal niet zo’n fijne afstemming vergt om leven in te laten ontwikkelen, simpelweg omdat intelligent leven zich ook kan ontwikkelen onder geheel andere fysieke omstandigheden. Volgens haar is die fijne afstemming een illusie en leven we helemaal niet in een heelal dat gedomineerd wordt door het antropische principe, in welke vorm dan ook. Zo dacht men eerst dat een geringe verandering van de natuurconstanten al zou betekenen dat sterren geen koolstof kunnen aanmaken, dé grondstof voor de ontwikkeling van leven. Maar recente berekeningen laten zien dat dat wel degelijk mogelijk is, is het niet door sterren dan door andere processen. Hier is het rapport met de uitkomsten van het onderzoek van Frankel. Bron: Phys.org.

