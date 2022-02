2014 UN271 is inderdaad de grootste komeet ooit waargenomen

door

Onderzoek door sterrenkundigen van het Paris observatory en het Instituto de Astrofísica de Andalucía-CSIC heeft laten zien dat 2014 UN271 inderdaad de grootste komeet is die ooit is waargenomen. Komeet 2014 UN271, ook wel bekend als de komeet Bernardinelli-Bernstein, werd in 2014 ontdekt en hij is afkomstig uit de Oortwolk van ijskoude komeetkernen aan de buitenrand van het zonnestelsel. Eerder was uit onderzoek in het kader van de Dark Energy Survey (DES) al gebleken dat de komeet de grootste moest zijn die ooit is waargenomen en de schattingen van de grootte van de kern liepen toen uiteen van 100 tot 370 km. Nieuwe waarnemingen aan 2014 UN271 met behulp van de Atacama Large Millimeter Array (ALMA) in Chili, waarbij gekeken werd naar hoeveel licht de komeetkern terugkaatst (albedo), laten nu zien dat de diameter van de kern ongeveer 137 km is. Dat is een grootte die ‘m zou kunnen plaatsen in de categorie van de planetoïden. De vorige recordhouder van grootste komeet was Hale-Bopp, die ongeveer 74 km groot is. Hier het vakartikel over de waarnemingen aan 2014 UN271. Bron: Phys.org.

