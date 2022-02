Het ziet er niet uit, maar dit is het allereerste licht dat Webb heeft ontvangen

door

De James Webb Space Telescope (JWST, Webb in ’t kort) heeft z’n allereerste fotonen – lichtdeeltjes – ontvangen. Vanaf 2 februari is Webb bezig met het fijnstellen en calibreren van de instrumenten en de 18 primaire spiegels en hét doel daarbij is de ster HD 84406 . Bij de uitlijning van de spiegels (waarbij ze de 18 spiegels allemaal exact dezelfde kant uit moeten laten kijken) hanteren ze het Near Infrared Camera (NIRCam) instrument. Met de tien detectoren van dat instrument richtten ze de spiegels op 156 posities rondom HD 84406 en dat leverde in totaal 1.560 foto’s op van HD 84406, in totaal 54 Gb aan ruwe data. Dat leverde uiteindelijk de foto op die je hierboven ziet, allemaal beeldjes van één ster. Duidelijk is dat de 18 spiegels nog lang niet uitgelijnd zijn, hieronder zie je in de gelabelde versie van de foto welke spiegel welk beeldje heeft opgeleverd – hier de nummering van alle afzonderlijke spiegels. Uiteindelijk moet het allemaal exact op dezelfde plek op de foto geconcentreerd zijn, als er sprake is van ‘global alignment’ – hopen we

De NASA zegt dat de foto’s goed overeenkomen met wat men verwachtte en wat ook in simulaties naar voren kwam. Hieronder nog een selfie die Webb nam van z’n spiegels, gemaakt met een gespecialiseerde ‘pupillens’ van het NIRCam instrument. Je ziet dat één van de 18 spiegels (A6) helemaal wit is, omdat die op dat moment geheel gericht was op HD 84406, terwijl de andere 17 spiegels dat net niet waren.

Hieronder tenslotte nog een video over het uitlijnen met de eerste ster die Webb zag.

Bron: NASA.

