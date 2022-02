Sciencefiction bioscoopfilms 2022

door

Toegegeven, 2022 is al weer even op weg maar voor de liefhebbers presenteer ik hier een kort overzicht van het scifi filmaanbod voor dit jaar. Het multiversum, de maan en Mars zijn enkele centrale thema’s in de films die in de loop van 2022 in de bioscopen getoond gaan worden. Hoe leuk het ook is, een avondje Astroblogs lezen kan in de komende tijd dan ook afgewisseld worden voor films met aansprekende titels als Moonfall, Avatar 2 en Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Naast het aanbod voor het witte doek, geef ik hieronder tevens een lijst met het actuele aanbod van scifi/ruimtevaart films, documentaires en series op de streamingdienst Netflix.

1. Moonfall is de titel van een film geregisseerd door Roland Emmerich, bekend van o.a. Independence Day, 2012, en The Day After Tomorrow. Emmerich week ook ditmaal niet af van zijn voorkeur voor apocalyptische scenario’s en in zijn laatste geesteskind komt de maan in botsing met iets mysterieus waardoor zij uit haar baan raakt en in ramkoers komt met de Aarde. Een ruimtemissie is de allerlaatste kans om het noodlot te keren. De drie hoofdrolspelers zijn Halle Berry, Patrick Wilson en John Bradley. Moonfall draait vanaf 24 maart a.s. in de Nederlandse bioscopen, in België draait de film al sinds 9 februari j.l. in de bioscoop. 2. In The Batman, geregisseerd door het duo Ben Affleck en Matt Reeves (resp. Argo, Good Will Hunting, en Dawn of the Planet of the Apes), draait alles om de verkiezingen in Gotham City. Potentiële kandidaten voor het burgemeesterschap worden één voor één omgebracht door een mysterieus figuur dat bij elk van hen een cryptisch raadsel achterlaat, geadresseerd aan de Batman. Het wordt vervolgens Batman’s missie om te achterhalen wie deze schurk is. De hoofdrollen zijn voor Robert Pattinson, Ben Affleck en Colin Farrell. Voor meer info, zie Filmtotaal. De film, die maar liefst bijna drie uur duurt, draait vanaf 1 maart a.s. in de bioscoop.

3. Dr. Strange in the Multiverse of Madness is een film in de categorie ‘superhelden’ uit de Marvel-stal. De film is gebaseerd op het gelijknamige personage en het vervolg op de film Doctor Strange uit 2016. De regie is van Sam Raimi en de hoofdrollen worden vertolkt door Benedict Cumberbatch als Dr. Stephen Strange, en Elizabeth Olsen. In de film doorkruist Dr. Strange, met de hulp van mystieke bondgenoten, gevaarlijke alternatieve realiteiten van het multiversum, en ziet zich vervolgens geconfronteerd met een nieuwe, mysterieuze tegenstander. ‘Het multiversum is een concept waarvan we beangstigend weinig weten,’ valt te lezen onder de trailer op YouTube. Vanaf 5 mei is de film te zien in de Nederlandse bioscoopzalen.

