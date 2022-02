Het is een Chinese raket die 4 maart op de maan in zal slaan, géén raket van SpaceX

door

Eind januari meldde ik hier dat ene Bill Gray ontdekt had dat de tweede trap van een in 2015 gelanceerde Falcon 9 raket (van SpaceX) op 4 maart tegen de maan zal knallen, ergens aan de achterzijde aan de rand van de krater Hertzsprung. Maar wat blijkt nu: het is niet een raketdeel van de Falcon 9 raket die te pletter zal slaan, maar een Chinese raket, de 2014-065B, dat is de boosterraket die gebruikt is bij de lancering van de Chang’e 5-T1 in 2014, een Chinese maanmissie. Gray ontving op 12 februari een mailtje van Jon Giorgini (Jet Propulsion Laboratory van de NASA) die hem er op wees dat de oorspronkelijke baan van de DSCOVR sonde, die in 2015 met die Falcon 9 raket was gelanceerd, niet vlakbij de maan gelegen was en dat het vreemd was dat die tweede trap van de Falcon raket wel zo’n baan had. Toen Gray die mail gelezen had ging hij alle gegevens nog eens na en toen kwam naar voren dat het die Chinese boosterraket is, die begin maart zal inslaan. Die raket kwam vijf dagen na de lancering al dicht bij de maan. Op de raket zitten enkele kleine cubesats, die meeliften met de raket, en onderzoek van de gegevens van één van die cubesats liet zien dat het deze raket is die op ramkoers ligt met de maan. Gray werd hierbij geholpen door een andere raket-baanexpert, Jonathan McDowell. Bron: Universe Today.

