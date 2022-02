Voor het eerst is een planetoïden-kwartet ontdekt: een planetoïde met drie maantjes

door

Eerder hadden we al de triplets, de planetoïden die twee maantjes hebben, zoals planetoïde 87 Sylvia, 45 Eugenia, 216 Kleopatra en 93 Minerva. Maar nu is er voor het eerst een planetoïden-kwartet ontdekt, een planetoïde met drie maantjes er omheen. Het is 130 Elektra (genoemd naar een Griekse wraakgodin), een planetoïde die in 1873 werd ontdekt door Christian Peters en die afmetingen heeft van 262 × 205 × 164 km en die een massa van 7 x 10^18 kg heeft. Een trio van sterrenkundigen – Anthony Berdeu, Maud Langlois en Frédéric Vachier (van respectievelijk National Astronomical Research Institute of Thailand, Université de Lyon en de Sorbonne Université) – heeft Elektra bestudeerd en daar kwam uit naar voren dat de planetoïde naast de twee eerder gevonden maantjes nog een derde maantje heeft. In 2003 werd z’n eerste maan ontdekt, S/2003 (130) 1, die zo’n 6 km in doorsnede is. In 2014 vonden ze de tweede maan, S/2014 (130) 1, die 2 km groot is. En nu dus de derde maan, die als S/2014 (130) 2 door het leven gaat. Yep, geen S/2022 (130) 1, want ze hebben ‘m gevonden op archiefbeelden gemaakt in 2014 door de Very Large Telescope (VLT) van de ESO in Chili. Het is het kleinste maantje van Elektra, nog geen 1,6 km in doorsnede. S/2003 (130) 1 staat gemiddeld zo’n 1300 km van Elektra vandaan in een ellipsvormige baan, S/2014 (130) 1 heeft een sterk elliptische baan met gemiddeld 500 km afstand en S/2014 (130) 2 staat het dichtst bij Elektra, pakweg 345 km in een cirkelvormige baan (zie de afbeelding hieronder). S/2014 (130) 2 doet 16,3 uur over één omwenteling om de planetoïde.

Het maantje was eerder niet ontdekt omdat z’n signaal in de ruis zat van wat het SPHERE instrument van de VLT kon zien. Maar dankzij een nieuwe analysetechniek genaamd Projection, Interpolation, Convolution (PIC) konden Berdeu en z’n collega’s het bestaan van het derde maantje achterhalen. Hier het vakartikel over de ontdekking van het derde maantje van Elektra, te verschijnen in Astronomy & Astrophysics. Hoe Elektra aan z’n drie maantjes is gekomen is niet bekend, maar wellicht kan vervolgonderzoek daar meer duidelijkheid over geven. Bron: Universe Today.

