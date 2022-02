China ontkent dat de boosterraket van de Chang’e 5-T1 op de maan te pletter zal storten

door

Het begint een beetje op een soap te lijken. Eerst was daar de melding van Bill Gray, die ontdekt had dat de tweede trap van een in 2015 gelanceerde Falcon 9 raket (van SpaceX) op 4 maart tegen de maan zal knallen, ergens aan de achterzijde aan de rand van de krater Hertzsprung. Twee weken later bleek het niet de 2e trap van de Falcon 9 te zijn die tegen de maan gaat knallen, maar de boosterraket die gebruikt is bij de lancering van de Chang’e 5-T1 in 2014, een Chinese maanmissie. En vandaag is deel drie aan de orde: China ontkent dat het zo’n Chinese boosterraket is. Het ministerie van Buitenlandse zaken liet weten dat die booster “safely entered the Earth’s atmosphere and was completely incinerated“, dat die trap dus volledig was verbrand in de aardse atmofeer. Een woordvoerder liet nog weten dat China ‘gewetensvol de duurzaamheid op lange termijn van activiteiten in de ruimte handhaaft.’ Een op hol geslagen boosterraket die oncontroleerbaar te pletter slaat op de maan past duidelijk niet in het imago dat China probeert hoog te houden. Maar ja, wat slaat er dan wel op 4 maart a.s. te pletter op de maan? Bron: Phys.org.

