China breidt in 2022 het ruimtestation Tiangong flink uit met twee nieuwe modules ‘Wentian’ en ‘Mengtian’

China is flink op stoom in de ruimtevaart met ambitieuze missies als de Tianwen-1 naar Mars, de Chang’e maanmissies en het nieuwe, in aanbouw zijnde ruimtestation Tiangong. Het immense land gaat ook in 2022 weer onverdroten verder met het exploreren van de ruimte in al zijn facetten en is van plan dit jaar 140 ruimtevaartuigen op een vijftigtal raketlanceringen uit te gaan voeren. Ter vergelijk, wereldwijd werden er in 2021 van de in totaal 145 ruimtevaartlanceringen o.a. 55 door China (waarvan 48 Lange Mars-raketten), 51 door de VS en 25 door Rusland uitgevoerd.

Van de 50 geplande Chinese lanceringen voor 2022 staan er zes missies op de agenda die betrekking hebben op het in aanbouw zijnde ruimtestation Tiangong. Twee modules, de Wentian en de Mengtian, (ook; Laboratory Cabine Module) worden halverwege dit jaar aan de kernmodule Tianhe gekoppeld. Gevolgd door nog eens een viertal bevoorradingsmissies moet het T-vormig ruimtestation voor het eind van dit jaar volledig operationeel zijn. De ruimtestationmodules worden op afzonderlijke Lange Mars 5B-raketten gelanceerd. Het China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT), verantwoordelijk voor de bouw van de raketten, meldde dat de twee Lange Mars-5B Y4-draagraketten in de laatste fase van assemblage zijn. De twee modules wegen allebei rond de 20.000 kg, en zijn voornamelijk ontworpen om wetenschappelijke experimenten in te doen. De Wentian heeft ook nieuwe luchtsluisfaciliteiten voor ruimtewandelingen of ‘extravehicular activities’ (EVA’s). Er staan drie EVA’s gepland voor dit jaar. Ook zal de Wentian een tweede, kleinere robotarm aan het station toevoegen. De grote robotarm op de Tianhe zal de nieuwe modules a.h.w. vangen, en in positie brengen nadat ze bij Tianhe zijn aangemeerd. De Wentian, of experimentmodule I, zal tevens dienen als back-up van de Tianhe-kernmodule. China zal ook twee Tianzhou-vrachtschepen en twee Shenzhou-bemande missies lanceren als onderdeel van de zes missies naar het ruimtestation.