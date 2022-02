Sterrenkundigen ontdekken nieuwe klasse sterren, het resultaat van botsende witte dwergen

door

Een team Duitse sterrenkundigen onder leiding van Klaus Werner (Universiteit van Tübingen) heeft een nieuwe en ook vreemde klasse van sterren ontdekt, die bedekt zijn met een bijproduct van de heliumverbranding. Gewoonlijk hebben sterren (zoals de zon) lagen van waterstof en helium, maar de sterren die Werner en z’n team hebben gezien hebben dat niet, die zijn bedekt met koolstof en zuurstof. En dat zijn weer de overblijfselen van de heliumverbranding, een fase in de latere levensloop van sterren. Het vreemde is dat de nieuwe klasse van sterren ook heliumverbranding in hun kern hebben, terwijl ze nog niet zo geëvolueerd lijken te zijn. Ze worden ‘hete waterstofarme subdwerg O sterren’ (CO-sdO’s) genoemd, het beestje moet een naam hebben. Werner en z’n team hebben er twee prototypes van gezien, de sterren PG1654+322 en PG1528+025, beiden waargenomen met de Large Binocular Telescope (LBT) en met de LAMOST survey.

Een ander team van sterrenkundigen van de Universiteit van La Plata en het Max Planck Institute for Astrophysics denkt een verklaring te hebben voor deze sterren: Miller Bertolami en z’n collegae denken dat het gaat om een ster die het resultaat is van de botsing en samensmelting van twee witte dwergsterren. Daarvan is al lang bekend dat die in paren kunnen voorkomen en zeer dicht bij elkaar om elkaar heen kunnen draaien, uiteindelijk leidend tot fusies (Engels: mergers) van de sterren, alleen leidt dat nooit tot sterren die verrijkt zijn met koolstof en zuurstof. Maar in specifieke gevallen zouden twee witte dwergen, de ene met veel zuurstof en koolstof, de ander met veel helium, tot de formatie van zo’n ster kunnen leiden. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of dit soort botsingen inderdaad kunnen leiden tot de CO-sdO’s. Botsende witte dwergen kunnen in theorie ook leiden tot type Ia supernovae, maar dan verwacht je helemaal niets dat overblijft.

Hier de twee vakartikelen: https://academic.oup.com/mnrasl/article-lookup/doi/10.1093/mnrasl/slac0… en deze: https://academic.oup.com/mnrasl/advance-article-abstract/doi/10.1093/mn….

Bron: RAS.

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp