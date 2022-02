De Amerikaanse regering legt Rusland sancties op die de Russische ruimtevaartindustrie zal ‘degraderen’ maar de samenwerking voor het ISS loopt geen gevaar 

De Amerikaanse president Joe Biden heeft in een verklaring gisteren, donderdag 24 februari, gesteld dat het Russisch ruimtevaartprogramma niet geschuwd zal worden van de opgelegde Amerikaanse sancties aan Rusland naar aanleiding van de oorlogscrisis tussen Rusland en Oekraïne. In de verklaring, hier gepresenteerd op een factsheet uitgegeven door het Witte Huis, ontbreken specifieke details van sancties en beperkingen m.b.t. de ruimtevaart, maar Biden stelde het in algemene termen, en zei; “We schatten dat we meer dan de helft van Ruslands hightech-import zullen afhouden, en tevens zal de sanctieoplegging een klap zijn voor hun vermogen om door te gaan het moderniseren van het leger. Het zal hun lucht- en ruimtevaartindustrie degraderen, inclusief het ruimteprogramma.” De Amerikaanse regering stelt dat ze voor Rusland een beperking oplegt voor wat betreft hun export van delicate technologie, voornamelijk gericht op de Russische defensie-, luchtvaart- en maritieme sectoren om zo Ruslands toegang tot geavanceerde technologie af te sluiten.” Voorbeelden van dergelijke technologieën zijn onder meer halfgeleiders, telecommunicatie, encryptiebeveiliging, lasers, sensoren, navigatie, avionica en maritieme technologieën. De verklaring van Biden leidde op zijn beurt tot een scherpe reactie van Dmitri Rogozin, directeur-generaal van Roscosmos, en tevens voormalig vice-premier van Rusland. In een reeks twitterberichten in het Russisch merkte Rogozin op dat de VS reeds de invoer van stralingsbestendige elektronica al geblokkeerd had, en de VS bovendien reeds andere westerse landen bemoeilijkte in het doen van commerciële lanceringen op Russische raketten.

Het ISS

In een email aan Space.com liet NASA op 24 februari evenwel weten dat de nieuwe exportbeperkingen geen invloed zouden hebben op NASA’s samenwerking met het Russische Roscosmos, voor wat betreft de operaties van het ISS. “De nieuwe exportcontrolemaatregelen zullen samenwerking tussen de VS en Rusland in de civiele ruimte mogelijk blijven maken”, aldus NASA. En verder: “Er zijn geen wijzigingen gepland in de ondersteuning van NASA voor lopende operaties in de baan en op het grondstation.” Echter Rogozin stelde in enkele twitterberichten een aantal prangende vragen over de gezamenlijke toekomst m.b.t. het ISS: “Wil je onze samenwerking aan het ISS vernietigen?” vroeg Rogozin zich af, erop wijzend dat de baan van het ISS in stand wordt gehouden door stuwraketten die gemonteerd zijn op de Russische Zvezdamodule van het ISS. “Als je de samenwerking met ons blokkeert, wie zal het ISS dan redden van een ongecontroleerde deorbit, wanneer het mogelijk in de VS of Europa kan vallen? Het ISS vliegt niet over Rusland, dus alle risico’s zijn voor jou.” Voor wat betreft de blokkade van stralingsbestendige micro-electronica stelde Rogozin dat ‘ze’ deze spullen ook in Rusland kunnen maken. De productie van stralingsbestendige componenten loopt daardoor volgens hem geen gevaar. En zo ging de vragentirade nog even door, zich uitbreidend naar het ondermijnen van de competitie in de ruimte, tot het bemoeilijken van uitwisselen van kosmonauten en astronauten in de trainingscentra van beide landen.

Verstoring communicatie- en navigatiesatellieten

En terwijl de crisis in Oekraïne deze week escaleerde, waarschuwde Christopher Scolese, directeur van het Amerikaanse National Reconnaissance Office (NRO) op 23 februari tijdens een conferentie van de National Security Space Association, ervoor dat het Russische leger zich zou kunnen richten op satellieten om de communicatie en GPS-diensten te verstoren. “Ik denk dat we vrij duidelijk zien dat Rusland vastbesloten is om te doen wat ze willen doen in Oekraïne, en ze willen winnen”, zei Scolese, en vervolgde: “Dus ik denk dat het redelijk is om aan te nemen dat, voor zover ze kunnen, en voor zover ze het gevoel hebben dat het conflict niet buiten hun controle zal komen, ze het in de ruimte zullen uitbreiden.” De NRO exploiteert spionagesatellieten van de Amerikaanse overheid, maar steeds meer beelden en inlichtingen worden verzameld en verspreid door commerciële satellietexploitanten zoals Maxar, Planet e.a., dus elke poging om het vermogen van de VS om inlichtingen te verzamelen te verstoren, kan impact hebben op private en publieke activa. Het Amerikaanse leger maakt zich al jaren zorgen dat Rusland en China zullen proberen de Amerikaanse GPS- en communicatiesatellieten te blokkeren tijdens een conflict. Een GPS-storing kan grote schade aanrichten aan alle militaire activiteiten waarbij vliegtuigen, schepen, munitie, landvoertuigen en grondtroepen betrokken zijn.