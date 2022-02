Sterrenkundigen brengen een schokgolf van maar liefst 6,5 miljoen lichtjaar lengte in beeld

door

Een internationaal team van sterrenkundigen onder aanvoering van het Observatorium van Hamburg heeft met de MeerKAT radiotelescoop in Zuid-Afrika een gigantisch grote schokgolf in het heelal in detail gefotografeerd. Sterrenstelsels zijn in het heelal gegroepeerd in clusters en door de zwaartekracht kunnen die met elkaar botsen. Het team sterrenkundigen, dat onder leiding stond van Francesco (Universität Hamburg) heeft met MeerKAT foto’s gemaakt van de cluster Abell 3667 en daarop is een gigantische schokgolf te zien, die het resultaat is van een botsing die zo’n 800 miljoen jaar geleden plaatsvond binnen dat cluster. Het gaat om een scholgolf met een lengte van maar liefst 6,5 miljoen lichtjaar, dat is 60 keer zo groot als de doorsnede van het Melkwegstelsel. De schokgolf breidt zich uit met een snelheid van zo’n 1500 km/s. Het is de grootste schokgolf in het heelal voor zover nu bekend.

De schokgolven werken als gigantische deeltjesversnellers en versnellen elektronen tot bijna de lichtsnelheid. Wanneer deze snelle elektronen een magnetisch veld kruisen, zenden ze langgolvige straling uit die met behulp van radiotelescopen kan worden waargenomen. De schokgolven worden doorsneden door een ingewikkeld patroon van heldere filamenten die de lokatie volgen van gigantische magnetische veldlijnen en de gebieden waar elektronen worden versneld. Hier het vakartikel over het onderzoek aan de schokgolf in Abell 3667, te verschijnen in Astronomy & Astrophysics. Bron: Phys.org.

