Lancering Europees-Russische ExoMars missie uitgesteld door de oorlog in Oekraïne

door

De 22 lidstaten van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA hebben maandag 28 februari besloten om de lancering van de Europees-Russische Exomars missie uit te stellen. De lancering van de missie, die onder andere de Rosalind Franklin rover op Mars moet zetten, en die een coproductie is van de ESA en de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos, zou volgens de planning op 20 september 2022 moeten gebeuren, maar door de sancties die het gevolg zijn van de oorlog die Rusland aan het voeren is in buurland Oekraïne, kan de lancering niet doorgaan. Helemaal zeker is het uitstel niet, maar een woordvoerder van de ESA noemt het zeer onwaarschijnlijk als het dan toch doorgaat. Lanceringen voor Marsmissies zijn altijd beperkt in de ‘lanceervensters’, die meestal enkele weken duren, afhankelijk van de positie van Aarde en Mars in hun banen om de zon. Het kan dan weer maanden of zelfs jaren duren voordat er weer een lanceervenster is dat gunstig is om te lanceren. Men had de ExoMars missie al in 2020 willen lanceren (en daarvoor al in 2016 en 2018, het lijkt de Webb ruimtetelescoop inmiddels wel), maar dat werd toen uitgesteld door de corona en door technische problemen, onder andere met de parachute waarmee de rover op Mars moet worden neergezet. Bron: Phys.org.

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp