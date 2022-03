Een oud raketonderdeel is 4 maart met 9.300 km/u tegen de maan geknald

door

De maan heeft er weer een krater bij, eentje aan de achterzijde van de maan. Een raketonderdeel van pakweg vier ton massa sloeg gisteren – 4 maart 2022 – om ongeveer 13.25 uur Nederlandse tijd in op de maan in de buurt van de krater Herzsprung, aldus de sterrenkundige Bill Gray, die de inslag eerder al had voorspeld. De inslag moet een krater hebben veroorzaakt van naar schatting tien tot twintig meter in diameter. Er zijn twee ruimteverkenners die kunnen bevestigen of er inderdaad een nieuwe krater is ontstaan, dat zijn NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter en de Indiaase Chandrayaan-2, die beiden om de maan draaien en haarscherpe foto’s van het maanoppervlak kunnen maken. Welk raketonderdeel precies insloeg is niet bekend. Gray dacht in eerste instantie dat het ging om een onderdeel van de Falcon 9 raket van SpaceX, die de DSCOVR sonde in 2015 de ruimte in had gebracht. Later kwam hij met een correctie: het was de booster raket van de Chang’e 5-T1 missie, die in 2014 was gelanceerd. Maar China ontkende dat weer, die boosterraket was volgens de Chinese autoriteiten keurig in de atmosfeer van de aarde verbrand. Gray denkt dat China zich vergist, dat zij het over de Chang’e 5 booster hebben, dat een andere missie was. De NASA denkt dat het nog wel enkele weken kan duren voordat zij de kleine krater gevonden hebben op foto’s. Gray denkt dat de LRO de beste kans maakt om de krater te zien op 28 maart en voor Chandrayaan is dat op 4 april. Bron: Phys.org + Project Pluto.

