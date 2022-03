De VS belicht de gevolgen van de Russische tegensancties voor zijn militaire en civiele ruimtevaart en het ISS

et Space Development Agency van het DoD heeft op 28 februari j.l. gemeld dat aan Lockheed Martin, Northrop Grumman en York Space Systems contracten verleend zijn ter waarde van bijna $ 1,8 miljard voor de productie van 126 satellieten voor een wereldwijd communicatienetwerk in een lage baan om de aarde. Het drietal verkreeg resp. $ 700, 692en 382 miljoen. Elk bedrijf moet tegen 2024 42 satellieten leveren. Het SDA heeft als doel van het netwerk, om militaire communicatie, bewaking en het volgen van vijandelijke doelen te ondersteunen. Het SDA is van plan de constellatie in ’tranches’ (lagen) te bouwen . Het bestelde in 2020 20 Tranche 0-satellieten – 10 elk van Lockheed Martin en York Space. Deze worden later dit jaar gelanceerd. Voor de grotere Tranche-1-batch is er een derde aannemer toegevoegd, Northrop Grumman. Tranche-1 zal vanaf september 2024 gelanceerd worden. Er zal in zes batches van 21 satellieten worden gelanceerd met een snelheid van één lancering per maand.

een globale benadering moeten gaan hanteren. Kendall “We hebben nog te veel bureaucratie. En In de afgelopen 30 jaar heeft de VS hebben niet stilgestaan, maar zijn we niet snel genoeg gegaan.” Het SSC, opgericht in 2021 verving het Space and Missile Systems Center (SMC) uit 1954. heeft zo’n $ 11 miljard aan jaarlijkse uitgaven en bijna 10.000 man personeel.

Op hetzelfde symposium werd ook het zogeheten ‘ US Space Systems Command ‘ onderdeel van de Amerikaanse ruimtemacht ( USSF ) tegen het licht gehouden. Het SSC is de organisatiestructuur die toezicht houdt op de aanschaf van nieuwe technologie, en deze wordt geherstructureerd met name met het oog op de concurrentie met China en Rusland, en specifiek m.b.t. de anti-satellietwapens . De stafchef van de USSF, generaal John W. Raymond, en Frank Kendall vertelden over de nieuwe structuur van het SSC, dat opgezet is door luitenant-generaal Michael Guetlein en een vijftal gebieden bestrijkt die gespecialiseerd zijn in de toegang tot de ruimte, communicatie, navigatie en gevechtsondersteuning. De vijf afdelingen of PEO’s zullen rechtstreeks rapporteren aan Kendall. Guetlein benadrukte de ‘systeemintegratie’, en dat de afdelingen

China’ s mondiale ambities, United States Space Force Op ditzelfde symposium in Florida trok Kendall ook een vergelijking tussen Rusland en China aangaande de te volgen militaire ruimtevaartstrategie . Kendall stelde: ‘Als je het objectief bekijkt, is China een veel grotere strategische dreiging dan Rusland. China is de belangrijkste concurrent van de VS in de ruimte.” Kendall noemde de vooruitgang van China op het gebied van anti-satellietwapens , en dat dit een bedreiging vormt voor de veiligheid van de Amerikaanse en geallieerde ruimtesystemen. Die bezorgdheid zal, aldus Kendall, worden weerspiegeld in de aanstaande nationale veiligheids- en nationale defensiestrategieën van de regering-Biden. Kendall vervolgde met te stellen dat i.t.t. Rusland, China duidelijk mondiale ambities heeft, en bases over de hele wereld trachten te vestigen. En m.b.t. de invasie van Oekraïne zei Kendall: “Naar mijn mening heeft president Poetin zojuist een zeer, zeer ernstige misrekening gemaakt. Hij onderschatte de wereldwijde reactie die de invasie van Oekraïne zou uitlokken ernstig, hij onderschatte de wil en moed van de bevolking van Oekraïne ernstig en hij overschatte de capaciteit van zijn eigen leger.” Hij waarschuwde dat de uitzondering de nucleaire capaciteit van Rusland is, die een punt van zorg blijft, aangezien Poetin heeft gedreigd tactische kernwapens te lanceren.



De satellieten zullen laserverbindingen hebben, zodat ze gegevens in de ruimte kunnen doorgeven als een De satellieten zullen laserverbindingen hebben, zodat ze gegevens in de ruimte kunnen doorgeven als een mesh-netwerk en de noodzaak om gegevens via grondstations over te dragen tot een minimum beperkt worden, en worden ze toegerust met optische inter-satellietverbindingen om ervoor te zorgen dat ze met elkaar kunnen ‘praten’, ongeacht de fabrikant die ze heeft gemaakt. De bedrijven zijn ook verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud van de satellieten. Het SDA is van plan een afzonderlijke aannemer te selecteren om de grondoperaties te integreren en te beheren.

Roscosmos heeft recent opnieuw gedreigd de Russische deelname aan het ISS te beëindigen, ook al stelt NASA op zijn beurt dat operaties op het ISS normaal blijven. Dmitry Rogozin plaatste op 2 maart een link op zijn Twitter-account naar een (helaas momenteel verwijderde) video van Russia Today. In de video, aldus SpaceNews, suggereerde Rogozin dat hij de samenwerking aan het ISS zou heroverwegen als de VS sancties tegen Rusland handhaven voor de invasie van Oekraïne. Rogozin, in Russia Today, via een vertaler: “Amerikanen zijn pragmatische mensen. Ze willen de samenwerking met Rusland binnen het ISS voortzetten, ondanks de talrijke sancties. “Waarom? Omdat het onmogelijk is om het ruimtestation te beheren zonder ons. Wij zijn verantwoordelijk voor de navigatie en brandstoflevering. Ik heb het niet over de onderlinge afhankelijkheid van alle controlesystemen. Daarom zullen we de acties van onze Amerikaanse partners nauwlettend volgen en, als ze vijandig blijven, zullen we terugkomen op de kwestie van het bestaan ​​van het ISS. In een apart interview met het Russische TASS gaf Rogozin soortgelijke opmerkingen, maar suggereerde hij dat hij doelde op de toekomst van het ISS na 2024, in plaats van een eventuele opschorting van de samenwerking op korte termijn. Rogozin: “Ze zullen proberen een vervanger voor ons te creëren met behulp van hun vrachtschepen, met de hulp van hun bemande schepen. Maar dit zal jaren duren.”

In tegenstelling tot Rogozins uitlatingen, heeft NASA de samenwerking met Rusland m.b.t. het ISS benadrukt. “Ondanks de uitdagingen hier op aarde, en ze zijn aanzienlijk, zet NASA zich in voor de zeven astronauten en kosmonauten aan boord van het ISS”, aldus meldde het hoofd van NASA, Bill Nelson, tijdens een bijeenkomst van de NASA-adviesraad op 1 maart. “NASA continueert de werkrelatie met al onze internationale partners om zo hun veiligheid en de voortdurende operaties van het ISS te kunnen waarborgen. ” Dat zijn de enige openbare opmerkingen die Nelson heeft gemaakt over het ISS-partnerschap sinds Rusland op 24 februari Oekraïne inviel. Kathy Lueders, NASA’s hoofd ruimte-operaties stelde al op 28 februari j.l. dat dat NASA zoekende is naar meer ‘operationele flexibiliteit’, en hiermee doelde ze op het Cygnus NG-17 cargoschip van Northrop dat op 21 februari j.l. bij het ISS aanmeerde en in april a.s. zal testen of het in staat is om het ISS voort te stuwen, iets dat tot nu toe alleen het Russische Progress-cargoschip en de Zvezda-module kunnen. Verder erkende ze dat er vooralsnog geen plannen zijn van NASA en andere westerse ISS-partners om het station te exploiteren zonder Rusland. Wayne Hale, de voorzitter van de NASA-adviesraad van 1 maart, stelde nog voor een tijgerteam samen te stellen om een noodplan op te stellen mocht de situatie veranderen. Hale; “Hopelijk gebeurt het niet, maar dan hebben we ons altijd voorbereid op onvoorziene omstandigheden.” Bronnen; SpaceNews, Reuters, Space.com, NASA, TASS, CNBC