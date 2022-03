Laat je naam meevliegen met de Artemis I missie om de maan

door

De Artemis I missie is de eerste (nog onbemande) missie van de Space Launch System (SLS) raket en de Orion capsule om de maan, voorlopig gepland voor een lancering ergens in mei dit jaar. De missie baant de weg voor de Artemis II en III missies, de eerste zal vier astronauten in een baan om de maan brengen, de tweede zal twee astronauten óp de maan brengen, waaronder de eerste vrouw op de maan. Wie wil kan nu zijn of haar naam sturen naar de NASA via deze speciale website en je naam mee laten vliegen op een flash drive, die mee wordt genomen op de Artemis I missie. Ik heb het ook zojuist gedaan, hieronder mijn boarding pass.

Ik ben eerder al ‘meegevlogen’ met de EFT-1 (een voorloper van de Artmis I missie) en Insight missie naar Mars.

