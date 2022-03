Woensdag worden foto’s gemaakt op de maan geveild in Kopenhagen

door

Altijd al de foto willen hebben van Buzz Aldrin wandelend in juli 1969 op de maan? Of de originele Earthrise, de beroemde foto van de aarde die opkomt boven de maan? Dan heb je woensdag 9 maart de kans van je leven, want dan worden maar liefst 74 originele foto’s van de NASA gemaakt op of bij de maan geveild bij het Bruun Rasmussen veilinghuis in Kopenhagen, Denemarken. Van die 74 foto’s zijn er 26 die op de maan gemaakt zijn, zoals de foto hieronder, Buzz Aldrin met in z’n helmvisier zichtbaar Neil Armstrong, die de foto nam.

Er zijn ook enkele foto’s bij die uit de archieven van de NASA komen en die we nog niet kennen. De foto’s zijn niet afkomstig van de NASA zelf, maar van een privé-eigenaar, die vooralsnog anoniem wil blijven. De verwachte opbrengst van de veiling is $ 205.000,-. Het pronkstuk van de veiling, Earthrise die je bovenaan de blog ziet, en die december 1968 werd gemaakt tijdens de Apollo 8 missie, zal naar verwachting tussen 8.000 en 12.000 euro opleveren. Bron: Phys.org.

