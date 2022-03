door

Ja…ja…en hier is dan die, in mijn Abell 24 blogje aangekondigde, tweede deep sky exoot luisterend naar de sprankelende naam PK 205+14 13….Oh….enne…ik maar denken dat ik heel stoer uit een ander obscuur deep sky vaatje aan het tappen was, blijkt bij een snuffeltocht op het internet dat dit gebakkie in 1955 ontdekt te zijn door niemand minder dan een zekere George Ogden Abell, me dunkt niet geheel onbekend en dat dit object nota bene op ZIJN lijstje geregistreerd staat als nummertje 21!

Eh….als dit object dus ontdekt is door deze goede man waarom kom ik dit ding dan in de meeste internet astro-literatuur en op enkele van mijn redelijk up to date sterrenkaarten dan tegen onder die andere maffe PK-aanduiding en NIET onder de naam van zijn ontdekker????

Die maffe PK-aanduiding staat overigens voor, zo vond ik bij weer een snuffeltocht op het internet, Perek-Kohoutek. Deze heren zijn de samenstellers en naamgevers van de “Perek-Kohoutek Catalogue of Planetary Nebulae”, een lijstje van 1500 planetaire nevels.

Hmmmm…meneer Kohoutek?? Waar ken ik die naam ook al weer van?? Oh ja…da’s de ontdekker/naamgever van die met heel veel bambarie aangekondigde “komeet van de eeuw” ergens in de vroege blije jaren 70. Die “komeet van de eeuw” die uiteindelijk een “komeet van de geeuw” bleek te zijn….want..eh…..wat een saai bijkans staartloos zwaar teleurstellend takke-vlekkie was dat gebakkie, zeg!! Maar goed, dit terzijde!!!

laten we trouwens ook meteen hierbij wederom vaststellen dat sterrenkunde, verwarrende nomenclatuur en kruisbestuiving nog steeds immer gezellig hand in hand gaan!!

PK205+14 13, Abell 21, Sh2-274, Medusa nevel, het zijn allemaal verschillende namen voor één en dezelfde grote en echt serieus zwakke planetaire nevel gelegen op 1500 lichtjaar ergens in het diepe zuiden van het sterrenbeeld Gemini (Tweelingen)

Was de verhouding afmeting/totale helderheid bij Abell 24 (6 bij 6 boogminuten en een totale helderheid van magnitude 13, 6) al niet zo “aangenaam. Bij PK205+14 13 gaat dit nog een flinke stap dieper de verkeerde kant op…..Deze joekel (10 bij 10 boogminuten) van een planetaire nevel heeft echt een hele hele hele lage oppervlakte-helderheid….(totale helderheid slechts magnitude 15,9!!).

Maar goed…omdat ik nu toch de astrofotografische kamikaze-smaak goed te pakken had ook deze maar weer standaard 5x6minuten belicht en volgens dezelfde procedure als bij Abell 24 tot nevenstaand fotografisch eindresultaat verwerkt. Een eindresultaat waar ik zo mogelijk nog gelukkiger mee ben dan met Abell 24. De kreet “Ik wist niet dat ik het in mij had” bekend uit die heerlijke Olie B. Bommel (strip)verhalen van Maarten Toonder, vind ik hier op z’n steenkolen duits “ganz und geheil von zupassung”!!

Heb mijn opname uiteraard vergeleken met de vele andere opnames welke op het internet te vinden zijn….enne….daar kan die zich prima mee meten. Te meer omdat dit plaatje het eindresultaat is van slechts 30 minuten belichten, heel er weinig vergeleken met opnametijden van soms dik in de twintig uur. Natuurlijk is 20 uur belichten op de automaat goed te doen terwijl je zelf lekker ligt te pitten…..maar als die luxe simpelweg niet aanwezig is, dan kan je dus ook met minder speelgoed en met veel minder werk nog steeds hele leuke plaatjes schieten. Dit laatste feit vind ik als doorgewinterde amateur nog steeds een aangenaam gegeven…..”veel voor weinag” maar ook voor een novice in deze bezigheid lijkt het mij fijn om te weten dat je niet meteen zwaar in het diepe hoeft te duiken om zelf al mooie plaatjes te kunnen schieten.

Voor mij is in elk geval de kogel definitief door de kerk……..objecten uit obscure niet Messier-lijstjes zullen door mij zeker niet meer gemeden worden…waarvan akte!!

