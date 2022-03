Voor de vijfde keer is er een kleine planetoïde waargenomen net voordat hij met de aarde ‘botste’

door

De planetoïde droeg de naam 2022 EB5 (NEOCP Sar2593) en hij werd op vrijdag 11 maart ontdekt door K. Sarneczky met een 0,60-m Schmidt telescoop en CCD camera. Een lang leven was 2022 EB5 echter niet beschoren, want op dezelfde dag om 21.46 uur Nederlandse tijd vaardigde Bill Gray – die we nog kennen van de impact van een ruimtevaartuig op de achterzijde van de maan op 4 maart j.l. – een waarschuwing uit dat er ergens rond 22.23 uur een inslag zou plaatsvinden van de planetoïde 2022 EB5 op +70.47 noorderbreedte en 10.40 westerlengte, ergens boven IJsland.

Hieronder een laatste foto van 2022 EB5 een kwartier voor de ‘inslag’. Ik zet inslag tussen aanhalingstekens, omdat de planetoïde, die van het Apollo type was, maar 1 tot 2,3 meter in doorsnede was en daarom gedoemd was om geheel in de atmosfeer van de aarde te verbranden. Hij was te klein om meteorieten op de aarde af te leveren (en mocht ‘ie dat wel hebben gedaan dan waren die in de noordelijke helft van de Atlantische Oceaan terecht gekomen.

Van de inslag in de atmosfeer werd ook het infrageluid gemeten door P. Brown en dat geluid wijst op een explosie met een kracht van 2,3 kt TNT, wat bij een snelheid van 15 km/s wijst op een omvang van de planetoïde van 3 á 4 meter. 2022 EB5 is de vijfde planetoïde inmiddels die is waargenomen net voor de inslag of botsing met de aardse atmosfeer, de eerdere planetoïden waren:

2008 TC3

2014 AA

2018 LA

2019 MO

Ik heb daar eerder al verslag van gedaan- zie o.a. deze reeks over 2008 TC3. Bron: Remanzacco.

