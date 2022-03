Drie vermeende exoplaneten blijken sterren te zijn

door

Sinds de ontdekking van de eerste exoplaneet drie decennia geleden zijn er al bijna 5000 exoplaneten ontdekt – de laatste teller staat op 4940 stuks. De lijst wordt iedere dag langer en langer, maar recent is hij ook weer korter geworden, ja dat kan ook. Want sterrenkundigen van het beroemde MIT hebben ontdekt dat drie exoplaneten, mogelijk zelfs vier, te groot zijn om een exoplaneet te zijn. Het gaat om planeten die ontdekt zijn door NASA’s Kepler ruimtetelescoop (die inmiddels buiten gebruik is) en die Kepler-854b, Kepler-840b en Kepler-699b heten. De meeste exoplaneten die we kennen zijn zo groot als Jupiter of kleiner. Als de planeten twee keer zo groot als Jupiter zijn krijgen de sterrenkundigen wantrouwen, maar als ze nog groter zijn dan zijn het geen planeten meer, aldus Prajwal Niraula, de eerste auteur van het gepubliceerde vakartikel, dat verschenen is in the Astronomical Journal. De drie exoplaneten zijn tussen de drie en vier keer zo groot als Jupiter. Een vierde planeet is Kepler-747b en die blijkt 1,8 keer zo groot als Jupiter te zijn. Op zich kan dat nog net, maar hij staat eigenlijk te ver van z’n ster vandaan om als planeet te kunnen bestaan. Hier wordt nog aan getwijfeld.

Kepler-854b was de eerste ‘bedrieger’ die ontmaskerd werd. Deze was in 2016 al ontdekt en toen was de massa van Kepler-854, de ster waar Kepler-854b omheen draait, nog niet nauwkeurig bekend. Die massa is nodig om de massa en grootte van de planeet die er omheen draait te berekenen. Door metingen met de Europese Gaia ruimtetelescoop is de massa van Kepler-854 wel nauwkeurig bepaald en dat leverde op dat Kepler-854b groter bleek te zijn, te groot voor een exoplaneet. Daarop onderzochten Niraula en haar team de meer dan tweeduizend exoplaneten die met Kepler waren ontdekt en toen kwamen de drie exoplaneten er uit die op grond van de Gaia gegevens te groot zijn om als exoplaneet door het leven te gaan. Het zijn feitelijk kleine sterren (of bruine dwergen?? Daar wordt in het persbericht niets over gezegd). Het team denkt dat er niet veel meer van deze ‘bedriegers’ zullen zijn. Bron: MIT.

