De lente begint vandaag – iedereen een fijne lente-equinox gewenst!

Vandaag om 16.33 uur begint de lente, de astronomische lente welteverstaan, de weerkundige lente begon al op 1 maart j.l. Dat tijdstip is het moment van de lente-equinox, als het middelpunt van de zonneschijf het lentepunt van de ecliptica bereikt (ecliptische lengte 0°00’00”) en de zon van zuid naar noord door het equatoriale vlak van de aarde trekt. De dag duurt vandaag (ongeveer) even lang als de nacht (Latijn: equi = gelijk, nox = nacht), en het komende half jaar duren de dagen langer dan de nachten. Het wordt ook wel de nachtevening of dag-en-nachtevening genoemd. Dat moment van exact even lange dag en nacht (dus equinox of het omgekeerde equilux) was overigens afgelopen donderdag, 17 maart. Zie de tweets hieronder die daarover gaan en die verklaren waarom dat moment niet vandaag op 20 maart is.

dat dat een paar dagen vóór het begin van de lente (zo 20 mrt 16.33 uur) het geval is, komt door de dampkring van de aarde: die buigt het zonlicht een klein beetje af, waardoor we de zon al (of nog) kunnen zien terwijl hij eigenlijk nog (of al) onder de horizon staat 😉 https://t.co/n8mL4j2XmF — ★ govertschilling (@govertschilling) March 17, 2022

De winter was 88,98 dagen lang, de lente zal 92,74 dagen duren. Het feit dat de seizoenen niet even lang zijn, wordt veroorzaakt door de elliptische baan van de Aarde om de Zon; wanneer de Aarde verder van de Zon verwijderd is in haar baan, beweegt zij langzamer. Hierdoor duurt dat seizoen (op dit moment is dat in de zomer) langer. Dit jaar valt de lente-equinox wéér op 20 maart, nee wat zeg ik, alle komende jaren tot en met 2101 begint de astronomische lente op 20 maart! En da’s gek, want de diepgewortelde populaire mening is dat de lente altijd op 21 maart begint. Bron: Sterrengids 2022 + Hemel.waarnemen.com.

