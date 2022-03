Is informatie soms de vijfde aggregatietoestand?

door

Ze worden aggregatietoestanden genoemd, de macroscopische (met het blote oog waarneembare) verschijningsvormen van een gegeven hoeveelheid materie. We kennen er vier: vaste stof, vloeistof, gas en plasma. Maar als we Melvin Vopson (Universiteit van Portsmouth) moeten geloven is er nog een vijfde aggregatietoestand: informatie! Over Vopson heb ik eerder een Astroblog geschreven, eentje die handelde over zijn berekening dat er 6 x 10^80 bits aan informatie in het waarneembare heelal zit. Hij noemde informatie eerder al een mogelijke vijfde aggregatietoestand (én een mogelijke kandidaat voor donkere materie), maar recent is hij gekomen met een voorstel voor een experiment om dat te bewijzen. Bij dat experiment gaat het om botsingen tussen materie en antimaterie, specifiek tussen elektronen respectievelijk positronen. De informatie van een elektron is 22 miljoen keer lichter dan z’n massa. Vopson denkt dat je de informatieinhoud van een elektron kunt meten door het te verwijderen, bijvoorbeeld bij de annihilatie van een elektron met z’n antideeltje, een positron. Bij zo’n annihilatieproces veranderen de deeltjes meestal in hoogenergetische gammastraling fotonen (met een energie van 511 keV), maar Vopson denkt dat het verdwijnen van de informatieinhoud van de elektronen en positronen óók de creatie van laagenergetische fotonen met zich meebrengt, fotonen die een golflengte van circa 50 μmeter moeten hebben (gevisualiseerd in de afbeelding rechts bovenaan). Meting van dat annihilatieproces zou een bevestiging van zijn ideeën betekenen, denkt Vopson. Hier het vakartikel over de berekening aan de informatie van elektronen en positronen, verschenen in AIP Advances. Bron: Phys.org.

