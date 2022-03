Nog even over die laatste foto van Webb (jawel, van de ster 2MASS J17554042+6551277)

door

Ik liet jullie vorige week de foto zien die de James Webb Space Telescope (Webb) gemaakt had met z’n 18 hoofdspiegels én het NIRCam instrument van 2MASS J17554042+6551277, een ster die zo’n 2000 lichtjaar van ons vandaan staat. Hieronder nog eventjes die foto:

Nou zegt zo’n foto nog niet zo heel veel, behalve dat je in ieder geval één heldere ster in het midden ziet en niet een verzameling van18 losse beeldjes, zoals eerder het geval was toen de spiegels nog niet uitgelijnd waren en Webb een foto nam van de ster HD 84406, die slechts 256 lichtjaar van ons staat. Het is goed om te beseffen dat Webb kijkt in het infrarode gedeelte van het elektromagnetische spectrum. Vergelijkingen met optische foto’s van 2MASS J17554042+6551277, bijvoorbeeld gemaakt met aardse telescopen, zeggen daarom niet zo veel. Maar 2MASS J17554042+6551277 is eerder ook gefotografeerd door de Spitzer ruimtetelescoop van de NASA, die ook in het infrarood kon kijken (kon…op 30 januari 2020 eindigde de missie van Spitzer). In de tweet hieronder zie je het verschil tussen de foto die Spitzer eerder nam van de ster met z’n IRAC instrument bij een golflengte van 3,6 μm (belichtingstijd 3,2 uur) en de foto van Webb van dezelfde ster (belichtingstijd 2100 seconden).

Zo hé, da’s wel een duidelijk verschil, nietwaar? Hieronder nog even de twee foto’s onder elkaar, want de animatie is erg kort. kijk en vergelijk.

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp